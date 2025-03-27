Судостроение США в «катастрофическом состоянии», а Китай демонстрирует сумасшедшие темпы — Finance.ua
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Судостроение США в «катастрофическом состоянии», а Китай демонстрирует сумасшедшие темпы

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Американская коммерческая судостроительная отрасль почти не видна на фоне китайской, а со временем ситуация может стать еще хуже. Об этом пишет Центр стратегических и международных исследований (CSIS).
Как сообщается, в 2024 году верфи США построили только пять крупных океанских торговых судов общей валовой емкостью в 76 000 брутто-тонн. В то же время в Китае за прошлый год только одна государственная корпорация CSSC построила 250 судов на 14 000 000 брутто-тонн.
Специалисты отмечают, что Китай демонстрирует чрезвычайные темпы роста мирового коммерческого судостроения. Доля страны на мировом рынке выросла с 5% в 2000 году до более чем 53% в 2024 году. Южная Корея и Япония — два других заметных игрока в этой области — за тот же период снизили свою совокупную долю с 74% до 42%.
Эксперты добавляют, что доля КНР будет только расти, ведь судостроители будут вкладывать полученные деньги в расширение своих производственных мощностей.
На возможности судостроения следует смотреть как на производственные мощности двойного назначения. Эта проблема особенно актуальна для США, ведь Военно-морские силы КНР уже имеют номинально больше кораблей, чем флот Соединенных Штатов.
Еще в 2019 году западные СМИ сообщили, что ВМС КНР достигли «психологической отметки» в 300 кораблей разного назначения, превзойдя Военно-морские силы США более чем на десять боевых единиц.
Американский флот все еще превосходит китайский в качественном отношении, однако дистанция стремительно сокращается.
Напомним, в конце прошлого года китайцы спустили на воду первый корабль-гигант Type 076. По мнению специалистов, он получил электромагнитную катапульту, позволяющую запускать даже тяжелые БПЛА.
Также в прошлом году Китай начал ходовые испытания крупнейшего авианосца в своей истории, получившего название «Фуцзянь».
Он стал первым авианосцем КНР, получившим систему CATOBAR (Catapult Assisted Take Off But Arrested Recovery), позволяющую самолету взлетать с помощью специальной катапульты.
По материалам:
УНІАН
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