Суд наложил арест на грузовики и спецтехнику из беларуси стоимостью 200 миллионов — Finance.ua

Следствие установило, что в период 2021-2022 годов должностные лица украинского ООО с иностранными инвестициями, являющегося импортером и официальным дистрибьютором автомобильной и другой техники из беларуси, по предварительному сговору с несколькими предприятиями-дилерами осуществили передачу автомобилей.
При этом 47 единиц автотехники стоимостью 105 млн грн передали при подписании актов приема-передачи без надлежащего отражения проведенных операций в налоговом и бухгалтерском учете. Как следствие, предприниматели уклонились от уплаты налогов более чем на 10 млн грн.
В рамках уголовного производства по результатам санкционированных обысков определением суда наложен арест на 158 единиц автомобилей и спецтехники, ориентировочной стоимостью 220 млн грн, а также на счета украинского общества. Ведется досудебное расследование.
Дело расследуют сотрудники БЭБ по процессуальному руководству прокуроров Офиса генерального прокурора.