Суд наложил арест на грузовики и спецтехнику из беларуси стоимостью 200 миллионов — Finance.ua
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Суд наложил арест на грузовики и спецтехнику из беларуси стоимостью 200 миллионов

Сегодня 10:47Казна и Политика
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Суд наложил арест на грузовики и спецтехнику из беларуси стоимостью 200 миллионовСуд наложил арест на грузовики и спецтехнику из беларуси стоимостью 200 миллионов
Суд по представлению Бюро экономической безопасности арестовал 158 грузовиков и единиц спецтехники из беларуси из-за уклонения от уплаты налогов.
Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.
Следствие установило, что в период 2021-2022 годов должностные лица украинского ООО с иностранными инвестициями, являющегося импортером и официальным дистрибьютором автомобильной и другой техники из беларуси, по предварительному сговору с несколькими предприятиями-дилерами осуществили передачу автомобилей.
При этом 47 единиц автотехники стоимостью 105 млн грн передали при подписании актов приема-передачи без надлежащего отражения проведенных операций в налоговом и бухгалтерском учете. Как следствие, предприниматели уклонились от уплаты налогов более чем на 10 млн грн.
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В рамках уголовного производства по результатам санкционированных обысков определением суда наложен арест на 158 единиц автомобилей и спецтехники, ориентировочной стоимостью 220 млн грн, а также на счета украинского общества. Ведется досудебное расследование.
Дело расследуют сотрудники БЭБ по процессуальному руководству прокуроров Офиса генерального прокурора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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