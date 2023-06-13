Субсидии в Украине: что нужно знать гражданам, которые арендуют жилье — Finance.ua
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Субсидии в Украине: что нужно знать гражданам, которые арендуют жилье

Личные финансы
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Украинцы, которые арендуют жилье, смогут оформить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области.
Отмечается, что в период с 1 мая по 30 сентября украинцам рассчитывают жилищные субсидии на неотапливаемый период. Для большинства граждан помощь будет продлена автоматически при условии, что не было изменений в имущественном положении и составе домохозяйстве.
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Но некоторым украинцам придется повторно обращаться в госорганы, чтобы переоформить субсидии. Это, например, касается граждан, которые живут в съемном жилье. Им для назначения субсидии необходимо подать заявление с декларацией.
Также жилищную субсидию назначат по личному обращению в следующих случаях:
  • членам домохозяйства приходится арендовать жилье для проживания, за которое платят коммунальные услуги;
  • число фактически проживающих лиц меньше числа зарегистрированных;
  • домохозяйство планирует оформить субсидию на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;
  • домохозяйство имеет внутренне перемещенных лиц, которым предоставляют субсидию по адресу, отличающемуся от места регистрации.

Кому и куда подавать заявление на субсидию?

Заявление и декларацию на получение субсидии нужно подавать таким группам:
  • в домохозяйстве есть внутренние переселенцы;
  • члены домохозяйства арендуют жилые помещения и платят за услуги ЖКХ;
  • число фактически проживающих в домохозяйстве меньше, чем зарегистрированных.
Документы на назначение жилищных субсидий и льгот подаются в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ):
  • лично;
  • по почте;
  • через веб-портал ПФУ;
  • через мобильное приложение или приложение электронных услуг ПФУ.
Тем временем ожидается, что после существенного повышения тарифов на электроэнергию, в Украине увеличится количество желающих оформить субсидии. По словам замминистра социальной политики Дарьи Марчак, в правительстве запланировали упростить механизм получения такой государственной помощи.
Для получения денег гражданину будет достаточно предоставить только сокращенную версию заявки и сведения о составе семьи. А затем специалисты Министерства самостоятельно соберут всю необходимую информацию о будущем субсидианте.
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По материалам:
Фокус
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