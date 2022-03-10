Строительный гигант вышел из россии и пожертвовал миллион долларов в поддержку Украины — Finance.ua

Строительный гигант вышел из россии и пожертвовал миллион долларов в поддержку Украины

Сегодня 19:33 — Фондовый рынок

Строительный гигант вышел из россии и пожертвовал миллион долларов в поддержку Украины

Американский строительный гигант — компания Caterpillar объявила о сворачивании своей бизнес-деятельности на территории россии, а также о выделении более $1 млн на урегулирование гуманитарного кризиса в Украине.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте компании

«Операции в России становятся все сложнее, включая перебои в цепочке поставок, а также санкции, поэтому мы приостанавливаем деятельность на наших производственных мощностях в россии», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в компании выразили глубокое сожаление в связи с трагическими событиями, которые продолжают происходить в Украине на фоне агрессии России.

«Через Caterpillar Foundation мы жертвуем более $1 миллиона в поддержку как неотложных, так и долгосрочных потребностей гуманитарного кризиса в Украине», — отметили в компании.

Напомним, ведение бизнеса в России остановили десятки крупных зарубежных команий. Среди них — корпорация Hitachi, южнокорейский Samsung, ювелирный бренд Cartier. Закрылись бутики модных брендов Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, принадлежащих группе компаний Kering. Бренды Marks&Spencer, Electronic Arts, шведский мебельный гигант IKEA также прекратили свое присутствие на российском рынке. Во вторник McDonald’s Corp., Coca-Cola Co. и Starbucks Corp. заявили, что временно приостанавливают свою деятельность на российской территории.

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