Страны G20 объявили о планах создания новых правил отчетности относительно криптовалют — Finance.ua

Страны G20 объявили о планах создания новых правил отчетности относительно криптовалют
Лидеры стран Большой Двадцатки (G20) настаивают на скорейшем внедрении международных правил для криптовалют.
Об этом сообщает The Economic Times.
В ходе двухдневного саммита G20, который проходил в Нью-Дели с 9 по 10 сентября, чиновники сообщили о планах создания системы, регулирующей процесс обмена информацией об операциях с криптоактивами между юрисдикциями.
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Эту схему планируется внедрить в 2027 году. Также страны будут обмениваться данными о транзакциях, осуществляемых на нерегулируемых криптовалютных биржах и у провайдеров кошельков.
Предложенные изменения будут касаться таких стран, как Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Африка, Южная Корея и Япония, а также Европейского Союза.
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