Страны ЕС получат ресурс для помощи украинским беженцам — Finance.ua

Страны ЕС получат ресурс для помощи украинским беженцам

Сегодня 17:48 — Мир

Страны ЕС получат ресурс для помощи украинским беженцам

Европейская комиссия обнародовала предложение всем странам-членам ЕС воспользоваться возможностями так называемого Инструмента ЕС по технической поддержке (TSI) для оказания помощи и интеграции беженцев из Украины и для постепенного избавления от зависимости от российских энергоносителей.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии

«Реакция ЕС на российское вторжение в Украину была быстрой, единой и мощной. Инструмент технической поддержки является гибким средством, которое может применяться в разных политических условиях. Он готов к использованию, чтобы помочь странам-членам в принятии и интеграции людей, спасающихся от войны в Украине. Этот инструмент поможет сократить зависимость от углеродного топлива, в частности, из россии, путем увеличения инвестиций в источники чистой энергии и в энергосберегающие технологии», — отметила еврокомиссар по вопросам равного развития и реформ Элиза Феррейра.

После этого предложения страны-члены могут обратиться в Еврокомиссию с соответствующими запросами о путях использования технической поддержки.

Финансирование в рамках этой программы может быть предназначено, в частности, для того чтобы повысить возможности национальных органов власти в быстрой адаптации беженцев из Украины и для предоставления им жизненно важных услуг, включая обеспечение жильем, доступ к образованию, медицинскому обслуживанию и работе. Это включает в себя установление стандартизированных процедур признания академической квалификации беженцев для ее учета на рынке труда.

Заявки по таким проектам страны-члены могут подать в Еврокомиссию до 8 апреля этого года.

Второе направление технического финансирования будет охватывать постепенное избавление стран-членов от энергетической зависимости от россии. Это включает в себя определение ключевых реформ и инструментов на национальном, региональном и трансграничном уровнях в рамках реализации европейской энергетической стратегии REPowerEU. Такое финансирование будет направлено на проекты диверсификации источников поставки, ускорения перехода на возобновляемые источники энергии и улучшения энергоэффективности. Соответствующие заявки должны поступить в Еврокомиссию до 24 марта.

Еврокомиссия рассмотрит предложения от стран-членов и будет предоставлять финансирование после их принятия.

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