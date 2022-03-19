В Украине изменили порядок оформления и выдачи справки о поставновке на учет переселенцев — Finance.ua

В Украине изменили порядок оформления и выдачи справки о поставновке на учет переселенцев

Сегодня 21:01 — Казна и Политика

Правительство приняло постановление, которым изменило порядок оформления и выдачи справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Об этом Офис Омбудсмана проинформировал в Телеграм

«С целью определения правового статуса и обеспечения учета лиц, после введения военного положения переместившихся из регионов, где проводятся активные боевые действия, Правительством принято постановление Кабинета Министров Украины от 13.03.2022 № 269 «О внесении изменений в Порядок оформления и выдачи справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица», — уточняется в сообщении.

В частности, в период действия военного положения, введенного указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 64 «О введении военного положения в Украине», лицам, которые в результате войны переместились в другие регионы, по их желанию предоставляется справка ВПЛ и вносится соответствующая информация в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.

«Эта регистрация, внутренне перемещенного лица в первую очередь, необходима для своевременной социальной выплаты гражданам, которым выплаты производятся через наличные расчеты», — отмечается в сообщении.

Как информируют в учреждении, эти шаги правительство предприняло, в частности, для:

своевременной выплаты пенсий, льгот, субсидий и государственных социальных пособий всем получателям,

продление сроков выплат всех ранее назначенных пособий на время действия военного положения без обращения человека,

внедрение специальных механизмов выплаты пенсий и пособий тем, кто получал их по месту жительства, но сменил его из-за боевых действий,

внедрение централизованного начисления и выплаты пособий для людей с территорий, где из-за активных боевых действий органы социальной защиты не смогли провести начисления и выплаты, привлечение и распределение гуманитарной помощи.

Уточняется, что постановлением КМУ от 11 марта 2022 г. № 261 «Об утверждении Порядка и условий предоставления компенсации местным бюджетам на оплату коммунальных услуг, предоставляемых при размещении временно перемещенных лиц, в период военного положения» предусмотрены компенсации местным бюджетам стоимости коммунальных услуг, которые предоставляются при размещении временно перемещенных лиц в период военного положения.

Отмечается, что право на получение справки имеют лица, которые с 24 февраля 2022 года переместились из регионов, которые определены, в частности в распоряжении Правительства от 6 марта 2022 № 204-р, а именно: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области и Киев.

По данным ведомства, для получения справки лицо может обратиться в: органы социальной защиты райгосадминистраций (районные военные администрации) и городские советы городов областного значения; центры предоставления административных услуг; исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов или ЦПАУ.

Отдельно в ведомстве отметили, что в настоящее время ведется доработка информационных систем Минсоцполитики для реализации такого механизма, поэтому в Офисе Омбудсмена рекомендуют обращаться в органы соцзащиты РГА/РВА.

Кроме того, отмечается, что была предусмотрена возможность подавать обращения о включении информации в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах через Портал Дія. В Офисе Омбудсмена уточнили, что этот функционал тоже дорабатывается.

«Обращаем внимание, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины „О предоставлении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг“ от 01.10.2014 № 505 право на эту помощь имеют только внутренне перемещенные лица, ранее переместившиеся из Донецкой, Луганской областей и АР Крым», — уточняется в сообщении.

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