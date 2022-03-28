Страны Большой Семерки не будут платить за газ в рублях — Finance.ua

Страны Большой Семерки не будут платить за газ в рублях

Сегодня 16:50

Страны Большой Семерки заявили, что не будут платить за российский газ рублями, как того хочет Кремль.

Об этом заявил министр энергетики Германии Роберт Габек после конференции с министрами энергетики стран G7, сообщает Reuters.

Министры энергетики Группы семи наиболее промышленно развитых стран отклоняют требования Кремля по поводу того, чтобы «недружественные» страны платили за российский газ рублями.

«Все министры G7 согласились, что это одностороннее и явное нарушение существующих контрактов», — сказал Габек. Министры «еще раз подчеркнули, что заключенные договоры действительны, и компании должны их уважать... оплата в рублях недопустима, и мы призываем заинтересованные компании не выполнять требования Путина», — заявил он.

«Попытка гутина разделить нас очевидна, но, как вы видите по этому большому единству и решительности, нас не разделить», — добавил министр.

В G7 входят такие страны как США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада. Напомним, что США и Великобритания ввели полное эмбарго на российскую нефть и газ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.