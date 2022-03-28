Страны Большой Семерки не будут платить за газ в рублях — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Страны Большой Семерки не будут платить за газ в рублях

Сегодня 16:50
284
Страны Большой Семерки не будут платить за газ в рублях
Страны Большой Семерки заявили, что не будут платить за российский газ рублями, как того хочет Кремль.
Об этом заявил министр энергетики Германии Роберт Габек после конференции с министрами энергетики стран G7, сообщает Reuters.
Министры энергетики Группы семи наиболее промышленно развитых стран отклоняют требования Кремля по поводу того, чтобы «недружественные» страны платили за российский газ рублями.
«Все министры G7 согласились, что это одностороннее и явное нарушение существующих контрактов», — сказал Габек. Министры «еще раз подчеркнули, что заключенные договоры действительны, и компании должны их уважать... оплата в рублях недопустима, и мы призываем заинтересованные компании не выполнять требования Путина», — заявил он.
«Попытка гутина разделить нас очевидна, но, как вы видите по этому большому единству и решительности, нас не разделить», — добавил министр.
В G7 входят такие страны как США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада. Напомним, что США и Великобритания ввели полное эмбарго на российскую нефть и газ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.