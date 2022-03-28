путин поручил Центробанку и «Газпрому» до конца месяца перевести расчет за газ в рубли — Finance.ua

путин поручил Центробанку и «Газпрому» до конца месяца перевести расчет за газ в рубли
Сегодня 15:43
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путин поручил правительству, Центральному банку россии и «Газпрому» до 31 марта перевести расчеты за газ в рубли. При этом все контракты и объем поставок остаются без изменений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Отмечается, что в действующие контракты «Газпрома» внесут изменения относительно валюты платежа, заменив ее на рубль «при сохранении установленных контрактами объемов поставок, цен и принципов ценообразования».
Ранее мы сообщали, что путин поручил срочно перейти на рублевый расчет за поставку газа в Европу.