путин поручил Центробанку и «Газпрому» до конца месяца перевести расчет за газ в рубли — Finance.ua

путин поручил Центробанку и «Газпрому» до конца месяца перевести расчет за газ в рубли

Сегодня 15:43

путин поручил правительству, Центральному банку россии и «Газпрому» до 31 марта перевести расчеты за газ в рубли. При этом все контракты и объем поставок остаются без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что в действующие контракты «Газпрома» внесут изменения относительно валюты платежа, заменив ее на рубль «при сохранении установленных контрактами объемов поставок, цен и принципов ценообразования».

Ранее мы сообщали, что путин поручил срочно перейти на рублевый расчет за поставку газа в Европу.

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