Страховые компании упростили приобретение полисов «Зеленая карта» — Finance.ua
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Страховые компании упростили приобретение полисов «Зеленая карта»

Сегодня 17:12Личные финансы
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Приобрести полис «Зеленая карта» теперь можно, позвонив страховой компании, ее агентам, которые после оформления договора и осуществления оплаты внесут полис в Централизованную базу данных Моторного страхового бюро Украины и пришлют скан договора.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на участников рынка.
Отмечается, что Госпогранслужба Украины с 8 февраля 2019 года осуществляет проверку наличия у водителей страховых сертификатов «Зеленая карта», действующих в автоматическом режиме, на всех пунктах пересечения государственной границы.
Такие проверки производятся путем запроса в ЦБД МТСБУ.
Некоторые компании, осуществляющие ОСАГО, заявили, что изучают возможность передать бланки полисов «Зеленая карта» из Киева на пункты пропуска, но сделать это можно будет после завершения комендантского часа.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Справка Finance.ua:

  • ранее сообщалось, что граждане Украины, которые выезжают за границу на автомобилях, не пропускают через границу без полиса страхования «Зеленая карта»;
  • «Зеленая карта» — это обязательный вид страхования для тех, кто намерен ехать за границу на своем автомобиле.

Оформить «Зеленую карту» на Finance.ua

По материалам: Економічна Правда
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