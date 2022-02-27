Страховые компании упростили приобретение полисов «Зеленая карта» — Finance.ua

Приобрести полис «Зеленая карта» теперь можно, позвонив страховой компании, ее агентам, которые после оформления договора и осуществления оплаты внесут полис в Централизованную базу данных Моторного страхового бюро Украины и пришлют скан договора.
Отмечается, что Госпогранслужба Украины с 8 февраля 2019 года осуществляет проверку наличия у водителей страховых сертификатов «Зеленая карта», действующих в автоматическом режиме, на всех пунктах пересечения государственной границы.
Такие проверки производятся путем запроса в ЦБД МТСБУ.
Некоторые компании, осуществляющие ОСАГО, заявили, что изучают возможность передать бланки полисов «Зеленая карта» из Киева на пункты пропуска, но сделать это можно будет после завершения комендантского часа.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Справка Finance.ua:
ранее сообщалось, что граждане Украины, которые выезжают за границу на автомобилях, не пропускают через границу без полиса страхования «Зеленая карта»;
«Зеленая карта» — это обязательный вид страхования для тех, кто намерен ехать за границу на своем автомобиле.