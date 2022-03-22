Стоимость автогражданки в Украине, Польше, Германии: где выгодно купить — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Стоимость автогражданки в Украине, Польше, Германии: где выгодно купить

Сегодня 12:00Технологии&Авто
20
Стоимость автогражданки в Украине, Польше, Германии: где выгодно купить
Волна беженцев хлынула за границу, наличие страховки отошло на второй план. Но не все так просто, ведь пересечь границу без страховки можно, но дальше ее нужно будет купить обязательно.
Два варианта оформления: это будет или Зеленая карта, оформленная в Украине до пересечения границы, или это будет полис страхования автогражданки, который будет выписан после пересечения границы той страной, куда заехало авто.

Оформить зеленую карту на Finance.ua 🚙

Стоимость в других странах:
  • полис автогражданки в Польше на год стоит около 400 евро,
  • в Германии — от 900 евро.
  • Зеленая карта, приобретенная в Украине на год, стоит 6899 грн — это 213 евро (по состоянию на 16 марта). Такой полис охватывает все страны Европы.
То есть выгоднее приобрести полис в Украине и пересекать границу уже с ним.
Тем более если вы планируете пересекать границу нескольких стран: так вам не придется каждый раз при пересечении границы с разными странами покупать полис автогражданки той страны, которую вы будете проезжать.
Больше читайте в нашем материале — Зеленая карта и другие: какая страховка нужна для пересечения границы во время войны

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.