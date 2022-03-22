Стоимость автогражданки в Украине, Польше, Германии: где выгодно купить — Finance.ua

Стоимость автогражданки в Украине, Польше, Германии: где выгодно купить

Волна беженцев хлынула за границу, наличие страховки отошло на второй план. Но не все так просто, ведь пересечь границу без страховки можно, но дальше ее нужно будет купить обязательно.

Два варианта оформления: это будет или Зеленая карта, оформленная в Украине до пересечения границы, или это будет полис страхования автогражданки, который будет выписан после пересечения границы той страной, куда заехало авто.

Стоимость в других странах:

полис автогражданки в Польше на год стоит около 400 евро,

в Германии — от 900 евро.

Зеленая карта, приобретенная в Украине на год, стоит 6899 грн — это 213 евро (по состоянию на 16 марта). Такой полис охватывает все страны Европы.

То есть выгоднее приобрести полис в Украине и пересекать границу уже с ним.

Тем более если вы планируете пересекать границу нескольких стран: так вам не придется каждый раз при пересечении границы с разными странами покупать полис автогражданки той страны, которую вы будете проезжать.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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