Stellantis отзывает более миллиона автомобилей марок Dodge, Chrysler, Jeep и других — Finance.ua
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Stellantis отзывает более миллиона автомобилей марок Dodge, Chrysler, Jeep и других

Технологии&Авто
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Stellantis отзывает более миллиона автомобилей марок Dodge, Chrysler, Jeep и других
Stellantis отзывает более миллиона автомобилей марок Dodge, Chrysler, Jeep и других
Stellantis объявила о массовом отзыве более миллиона автомобилей в США из-за проблемы с камерами заднего вида. Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщила, что неисправность может привести к тому, что изображение с камер не будет отображаться, что повышает риск аварий.
По данным Reuters, отзыв касается моделей 2021−2022 годов Dodge Durango, 2021−2023 годов Chrysler Pacifica, Jeep Grand Cherokee L, 2022 Ram 1500, 2500, 3500, а также 2022−2023 годов Grand Wa. По данным Reuters, эти модели могут иметь программный сбой, влияющий на работу заднего вида камер.
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Stellantis планирует бесплатно обновить программное обеспечение, блокирующее трансляцию изображения с камер заднего вида. Это обновление направлено на устранение проблемы и повышение безопасности на дорогах. Компания призывает владельцев указанных моделей как можно скорее обратиться к дилерам для проведения необходимых работ.
Обновление программного обеспечения призвано исправить ситуацию и гарантировать, что камеры заднего вида будут работать должным образом. Это поможет снизить риск аварий и повысить всеобщую безопасность автомобилистов.
Stellantis отмечает важность быстрого реагирования и призывает владельцев соответствующих моделей немедленно обратиться к дилерам для обновления программного обеспечения.
По материалам:
MMR
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