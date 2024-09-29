Ставки НДС в мире: от самых высоких до самых низких (инфографика) — Finance.ua

Ставки НДС в мире: от самых высоких до самых низких (инфографика) Сегодня 11:25 — Мир

Ставки НДС в мире: от самых высоких до самых низких (инфографика), Фото: DR

В Украине могут повысить некоторые налоги, в частности, военный сбор с 1,5% до 5%. Пока что налог на добавленную стоимость (НДС) не планируется менять, но во время визита представителей МВФ обсуждали возможность повышения НДС на 2%. По словам главы бюджетного комитета ВР Роксоланы Пидласой, такое требование может возникнуть, если бюджетные расходы на 2025 год превысят доходы.

Сейчас в Украине НДС составляет 20%, для лекарств — 7%, а для некоторых сельскохозяйственных товаров — 14%.

Какие ставки налога на добавленную стоимость действуют в разных странах, пишет «Слово и дело».

Ставки НДС в мире: от самых высоких до самых низких

Налог на добавленную стоимость взимается в большинстве стран мира. Но при этом в каждом государстве могут быть свои нюансы: например, некоторые товары могут не облагаться НДС или для них действует пониженная ставка, или же размер налога варьируется в зависимости от региона.

Самая высокая базовая ставка НДС в Венгрии — 27%. Но для ряда товаров, например некоторых продуктов, лекарств и т. д. , применяется пониженная ставка.

В Финляндии с 1 сентября ставку налога на добавленную стоимость увеличили с 24% до 25,5%. Власти ожидают, что это принесет в бюджет страны дополнительно миллиард евро в год.

В то же время в стране по-прежнему будет действовать пониженная ставка на продукты и некоторые другие товары, в том числе лекарства.

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Ставка НДС в размере 25% установлена ​​в Дании, Норвегии, Хорватии и Швеции, в размере и 24% — в Греции, Исландии, в размере 23% — Ирландии, Польше, Португалии, в размере 22% — в Эстонии, Италии, Словении, Уругвае, в размере 21% — в Аргентине, Бельгии, Испании, Латвии, Литве, Нидерландах, Чехии, Черногории.

НДС в размере 20%, кроме Украины, платят жители Австрии, Албании, беларуси, Болгарии, Бразилии (варьируется в зависимости от штата), Британии, Армении, Мадагаскара, Марокко, россии, Молдовы, Сербии, Словакии, Турции и Франции.

Самые низкие ставки НДС

Самая низкая ставка налога на добавленную стоимость — 10% и ниже — в таких странах: Австралия, Багамские Острова, Бахрейн, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Монголия, Папуа Новая Гвинея, Парагвай, Южная Корея и Япония (по 10%), Сингапур (9%), Лихтенштейн и Швейцария (8,1%), Нигерия (7,5%), Панама, Таиланд (по 7%), Мьянма, ОАЭ и Оман (по 5%), Восточный Тимор (2,5%).

В США, например, нет единого налога на добавленную стоимость — его размер и использование отличаются от штата к штату.

Напомним, миссия Международного валютного фонда видит недостаточность ресурсов в законопроекте по повышению налогов и среди дополнительных источников предлагает пересмотреть НДС.

🥇 Кстати, Украина богата и исполнена выдающимися и интересными фактами и рекордами. Все эти замечательные достижения просто невозможно уместить на одной карте, но мы попытались что-то показать:

Слово і Діло По материалам:

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