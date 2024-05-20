Starlink заработает в Индонезии — Finance.ua

Starlink заработает в Индонезии
Илон Маск во время визита в Индонезию объявил о запуске спутникового Интернета Starlink в стране.
Об этом сообщает Bloomberg.
Илон Маск в воскресенье открыл интернет-сервис Starlink компании SpaceX в Индонезии.
Starlink может оказать серьезную помощь в налаживании связи в отдаленных регионах четвертой наиболее населенной страны мира.
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Помимо соединения отдаленных провинций, Индонезия ожидает, что Starlink улучшит уровень образования и здравоохранения, заявил в своем сообщении министр морских дел и инвестиций Лухут Панджайтан.
Starlink получил лицензию на работу в стране в начале этого месяца.
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