Starlink заработает в Индонезии — Finance.ua

Starlink заработает в Индонезии Сегодня 22:05 — Технологии&Авто

Starlink заработает в Индонезии

Илон Маск во время визита в Индонезию объявил о запуске спутникового Интернета Starlink в стране.

Об этом сообщает Bloomberg.

Илон Маск в воскресенье открыл интернет-сервис Starlink компании SpaceX в Индонезии.

Starlink может оказать серьезную помощь в налаживании связи в отдаленных регионах четвертой наиболее населенной страны мира.

Читайте также SpaceX отключит Starlink в трех странах

Помимо соединения отдаленных провинций, Индонезия ожидает, что Starlink улучшит уровень образования и здравоохранения, заявил в своем сообщении министр морских дел и инвестиций Лухут Панджайтан.

Starlink получил лицензию на работу в стране в начале этого месяца.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.