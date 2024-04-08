Стало известно, сколько международной помощи привлекла Украина во время полномасштабной войны — Finance.ua

Стало известно, сколько международной помощи привлекла Украина во время полномасштабной войны
С начала полномасштабного вторжения Украине удалось привлечь уже более 83 млрд долларов США благодаря слаженному сотрудничеству с международными партнерами.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
«С февраля 2022 года благодаря слаженному сотрудничеству с международными партнерами, Минфину Украины удалось привлечь уже более 83 млрд долларов США. Крупнейшие доноры — ЕС, США, МВФ, Канада, Япония, Всемирный банк, Великобритания», — говорится в сообщении.
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В министерстве подчеркивают, что, несмотря на полномасштабную войну, Украина продолжает внедрять реформы и выполняет все обязательства в рамках сотрудничества с партнерами. Реформы являются основой экономического роста путем обеспечения макроэкономической устойчивости, повышения эффективности управления и дальнейшего развития.
«Они служат фундаментом для долгосрочной устойчивости и восстановления. Мы открыты для диалога с нашими партнерами для дальнейшего обсуждения приоритетов реформ и определения наиболее эффективных целевых мероприятий. Убежден, что Украина может проложить путь к устойчивому экономическому развитию и инклюзивному росту, при этом привлекая необходимое финансирование на обеспечение нужд своих граждан», — сказал министр финансов Сергей Марченко.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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