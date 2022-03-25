Стало известно, сколько государство будет тратить на выплаты переселенцам — Finance.ua

Лазебная добавила, что в дальнейшем эти цифры могут существенно меняться.
«В частности, это программа ежемесячного пособия на проживание, в рамках которой мы будем выплачивать людям по 2000 и 3000 гривен. Сейчас мы ожидаем, что за предоставлением пособия на проживание обратятся около 2 миллионов человек, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за активных боевых действий», — сказала министр.
Напомним, Кабинет Министров выделил Министерству социальной политики 10 млрд грн. на соответствующую программу.