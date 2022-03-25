Стало известно, сколько государство будет тратить на выплаты переселенцам — Finance.ua
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Стало известно, сколько государство будет тратить на выплаты переселенцам

Сегодня 09:05Казна и Политика
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Стало известно, сколько государство будет тратить на выплаты переселенцамСтало известно, сколько государство будет тратить на выплаты переселенцам
Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что по расчетам на выплаты беженцам нужно 5 миллиардов ежемесячно.
Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.
Лазебная добавила, что в дальнейшем эти цифры могут существенно меняться.
«В частности, это программа ежемесячного пособия на проживание, в рамках которой мы будем выплачивать людям по 2000 и 3000 гривен. Сейчас мы ожидаем, что за предоставлением пособия на проживание обратятся около 2 миллионов человек, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за активных боевых действий», — сказала министр.
Напомним, Кабинет Министров выделил Министерству социальной политики 10 млрд грн. на соответствующую программу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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