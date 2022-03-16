Более 6,5 млн украинцев смогут получить по 6,5 тыс. грн — Finance.ua

Более 6,5 млн украинцев смогут получить по 6,5 тыс. грн

Сегодня 16:02 — Личные финансы

Более 6,5 млн украинцев смогут получить по 6,5 тыс. грн

Пенсионный фонд Украины передал Министерству цифровой трансформации Украины информацию о 6 569 024 лицах, которые могут подать заявление на получение помощи в размере 6500 гривен в рамках программы єПідтримка.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ на странице Facebook.

Как отмечается, в Ощадбанк переданы 20 реестров для выплаты помощи.

Напомним, украинцев, потерявших работу из-за нападения россии, ждет помощь от государства во время войны. Размер ее — 6500 гривен, а оформляется она через Дію по аналогии с «ковидной тысячей».

Программа начала работу с 7 марта 2022 года. На помощь от государства могут претендовать:

Действующие ФЛП 1-4 группы, уплатившие ЕСВ за IV квартал 2021 года или в целом за прошлый год. Все наемные работники, за которых уплатили ЕСВ за IV квартал 2021 года или в целом за прошлый год, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общеобязательного государственного страхования и Государственной службы.

Получить помощь могут украинцы из следующих регионов:

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Запорожская область;

Киевская область;

Киев;

Луганская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Черниговская область.

Как оформить заявление на помощь:

зайти в программу Дія — раздел Услуги — єПідтримка;

оформить заявку на получение помощи;

выбрать карту, на которую нужно перечислить деньги;

дождаться сообщения банка о начислении денег.

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