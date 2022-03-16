Более 6,5 млн украинцев смогут получить по 6,5 тыс. грн — Finance.ua

Более 6,5 млн украинцев смогут получить по 6,5 тыс. грн
Пенсионный фонд Украины передал Министерству цифровой трансформации Украины информацию о 6 569 024 лицах, которые могут подать заявление на получение помощи в размере 6500 гривен в рамках программы єПідтримка.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ на странице Facebook.
Как отмечается, в Ощадбанк переданы 20 реестров для выплаты помощи.
Напомним, украинцев, потерявших работу из-за нападения россии, ждет помощь от государства во время войны. Размер ее — 6500 гривен, а оформляется она через Дію по аналогии с «ковидной тысячей».
Программа начала работу с 7 марта 2022 года. На помощь от государства могут претендовать:
Действующие ФЛП 1-4 группы, уплатившие ЕСВ за IV квартал 2021 года или в целом за прошлый год.
Все наемные работники, за которых уплатили ЕСВ за IV квартал 2021 года или в целом за прошлый год, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общеобязательного государственного страхования и Государственной службы.
Получить помощь могут украинцы из следующих регионов:
Волынская область;
Днепропетровская область;
Донецкая область;
Житомирская область;
Запорожская область;
Киевская область;
Киев;
Луганская область;
Николаевская область;
Одесская область;
Сумская область;
Харьковская область;
Херсонская область;
Черниговская область.
Как оформить заявление на помощь:
зайти в программу Дія — раздел Услуги — єПідтримка;
оформить заявку на получение помощи;
выбрать карту, на которую нужно перечислить деньги;