Более 6,5 млн украинцев смогут получить по 6,5 тыс. грн — Finance.ua
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Более 6,5 млн украинцев смогут получить по 6,5 тыс. грн

Сегодня 16:02Личные финансы
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Более 6,5 млн украинцев смогут получить по 6,5 тыс. грнБолее 6,5 млн украинцев смогут получить по 6,5 тыс. грн
Пенсионный фонд Украины передал Министерству цифровой трансформации Украины информацию о 6 569 024 лицах, которые могут подать заявление на получение помощи в размере 6500 гривен в рамках программы єПідтримка.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ на странице Facebook.
Как отмечается, в Ощадбанк переданы 20 реестров для выплаты помощи.
Напомним, украинцев, потерявших работу из-за нападения россии, ждет помощь от государства во время войны. Размер ее — 6500 гривен, а оформляется она через Дію по аналогии с «ковидной тысячей».
Программа начала работу с 7 марта 2022 года. На помощь от государства могут претендовать:
  1. Действующие ФЛП 1-4 группы, уплатившие ЕСВ за IV квартал 2021 года или в целом за прошлый год.
  2. Все наемные работники, за которых уплатили ЕСВ за IV квартал 2021 года или в целом за прошлый год, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общеобязательного государственного страхования и Государственной службы.
Получить помощь могут украинцы из следующих регионов:
  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Житомирская область;
  • Запорожская область;
  • Киевская область;
  • Киев;
  • Луганская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Сумская область;
  • Харьковская область;
  • Херсонская область;
  • Черниговская область.
Как оформить заявление на помощь:
  • зайти в программу Дія — раздел Услуги — єПідтримка;
  • оформить заявку на получение помощи;
  • выбрать карту, на которую нужно перечислить деньги;
  • дождаться сообщения банка о начислении денег.
По материалам: Finance.UA
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