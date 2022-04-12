Стало известно, сколько электромобилей приобрели украинцы с начала года — Finance.ua

Стало известно, сколько электромобилей приобрели украинцы с начала года

Сегодня 20:04 — Личные финансы

Стало известно, сколько электромобилей приобрели украинцы с начала года, freepik.com

В январе-марте 2022 года продажи электромобилей снизились на 6% до 1,6 тыс. единиц по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это на 6% меньше, по сравнению с I кв. 2021 года.

Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром»

Доля новой техники из этого количества составила почти 18%, тогда как в прошлом году на нее приходилось всего 10%.

Лидеры на рынке:

лидером рынка полностью электрических автомобилей остается Nissan Leaf. С января по март украинцы приобрели 336 автомобилей этой модели;

на втором месте Tesla Model 3, в зачете этого автомобиля 133 регистрации;

Volkswagen e-Golf приобрели 78 украинцев, и это третий результат;

четвертым по популярности стал автомобиль Dong Feng M-NV — 73 ед.;

замыкает пятерку популярнейших электромобилей на украинском рынке Chevrolet Bolt.

С начала года 67 электромобилей этой модели получили украинскую регистрацию.

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