Стало известно, сколько электромобилей приобрели украинцы с начала года — Finance.ua
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Стало известно, сколько электромобилей приобрели украинцы с начала года

Сегодня 20:04Личные финансы
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Стало известно, сколько электромобилей приобрели украинцы с начала годаСтало известно, сколько электромобилей приобрели украинцы с начала года, freepik.com
В январе-марте 2022 года продажи электромобилей снизились на 6% до 1,6 тыс. единиц по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это на 6% меньше, по сравнению с I кв. 2021 года.
Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром»
Доля новой техники из этого количества составила почти 18%, тогда как в прошлом году на нее приходилось всего 10%.
Лидеры на рынке:
  • лидером рынка полностью электрических автомобилей остается Nissan Leaf. С января по март украинцы приобрели 336 автомобилей этой модели;
  • на втором месте Tesla Model 3, в зачете этого автомобиля 133 регистрации;
  • Volkswagen e-Golf приобрели 78 украинцев, и это третий результат;
  • четвертым по популярности стал автомобиль Dong Feng M-NV — 73 ед.;
  • замыкает пятерку популярнейших электромобилей на украинском рынке Chevrolet Bolt.
С начала года 67 электромобилей этой модели получили украинскую регистрацию.

Автогражданка онлайн на Finance.ua

По материалам: Finance.ua
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