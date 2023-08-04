США выделили более $360 миллионов на преодоление вызовов нехватки продовольствия — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США выделили более $360 миллионов на преодоление вызовов нехватки продовольствия

Мир
17
США выделили более $360 миллионов на преодоление вызовов нехватки продовольствия
США выделили более $360 миллионов на преодоление вызовов нехватки продовольствия
Правительство Соединенных Штатов объявило о выделении многомиллионного пакета с целью устранения причин нехватки продовольствия прежде всего в регионах, остро ощущающих последствия голода.
С соответствующим заявлением выступил в четверг в ООН государственный секретарь США Энтони Блинкен.
«Сегодня я объявляю о выделении дополнительных $362 миллионов на преодоление причин нехватки продовольственной безопасности и на повышение устойчивости», — отметил глава Госдепартамента США.
Читайте также
Он отметил, что помощь будет направляться, прежде всего, на поддержку Гаити, а также одиннадцати африканских стран.
При этом Блинкен призвал международное сообщество присоединиться к этой поддержке: «Соединенные Штаты будут в дальнейшем выполнять свою роль, но это по определению является глобальным вызовом, требующим глобальных ресурсов».
Он отметил, что США будут обращаться к правительствам, компаниям и благотворительным организациям, чтобы те помогли улучшать доступ к питанию и инвестировать в обеспечение устойчивости продовольственных систем.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.