США выделили более $360 миллионов на преодоление вызовов нехватки продовольствия — Finance.ua

США выделили более $360 миллионов на преодоление вызовов нехватки продовольствия
Правительство Соединенных Штатов объявило о выделении многомиллионного пакета с целью устранения причин нехватки продовольствия прежде всего в регионах, остро ощущающих последствия голода.
С соответствующим заявлением выступил в четверг в ООН государственный секретарь США Энтони Блинкен.
«Сегодня я объявляю о выделении дополнительных $362 миллионов на преодоление причин нехватки продовольственной безопасности и на повышение устойчивости», — отметил глава Госдепартамента США.
Он отметил, что помощь будет направляться, прежде всего, на поддержку Гаити, а также одиннадцати африканских стран.
При этом Блинкен призвал международное сообщество присоединиться к этой поддержке: «Соединенные Штаты будут в дальнейшем выполнять свою роль, но это по определению является глобальным вызовом, требующим глобальных ресурсов».
Он отметил, что США будут обращаться к правительствам, компаниям и благотворительным организациям, чтобы те помогли улучшать доступ к питанию и инвестировать в обеспечение устойчивости продовольственных систем.
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