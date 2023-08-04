США выделили более $360 миллионов на преодоление вызовов нехватки продовольствия — Finance.ua

США выделили более $360 миллионов на преодоление вызовов нехватки продовольствия Сегодня 10:45 — Мир

США выделили более $360 миллионов на преодоление вызовов нехватки продовольствия

Правительство Соединенных Штатов объявило о выделении многомиллионного пакета с целью устранения причин нехватки продовольствия прежде всего в регионах, остро ощущающих последствия голода.

С соответствующим заявлением выступил в четверг в ООН государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Сегодня я объявляю о выделении дополнительных $362 миллионов на преодоление причин нехватки продовольственной безопасности и на повышение устойчивости», — отметил глава Госдепартамента США.

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Он отметил, что помощь будет направляться, прежде всего, на поддержку Гаити, а также одиннадцати африканских стран.

При этом Блинкен призвал международное сообщество присоединиться к этой поддержке: «Соединенные Штаты будут в дальнейшем выполнять свою роль, но это по определению является глобальным вызовом, требующим глобальных ресурсов».

Он отметил, что США будут обращаться к правительствам, компаниям и благотворительным организациям, чтобы те помогли улучшать доступ к питанию и инвестировать в обеспечение устойчивости продовольственных систем.

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Укрінформ По материалам:

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