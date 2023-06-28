США ввели санкции против компаний, связанных с ЧВК «Вагнер» — Finance.ua

США ввели санкции против компаний, связанных с ЧВК «Вагнер» Сегодня 19:44 — Фондовый рынок

США ввели санкции против компаний, связанных с ЧВК «Вагнер»

Министерство финансов США наложило санкции на четыре компании и одно лицо, которые связаны с российской военной группой ЧВК «Вагнер» и ее основателем и владельцем Евгением Пригожиным, находящимися под санкциями Соединенных Штатов.

«Группа Вагнера финансирует свои жестокие операции частично путем эксплуатации природных ресурсов в таких странах как Центральноафриканская Республика и Мали. Соединенные Штаты будут продолжать нацеливаться на потоки доходов группы Вагнера, чтобы уменьшить ее экспансию и насилие в Африке, Украине и в любом другом месте» , — заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

В частности, в список вошли следующие компании:

Midas Ressources SARLU, базирующаяся в Центрально-Африканской Республике (играет ключевую роль в операциях «вагнеровцев» в ЦАР и за пределами страны);

Diamville SAU (Diamville) — компания по закупкам золота и бриллиантов, базирующаяся в ЦАР и контролируемая Пригожиным;

Industrial Resources General Trading (Industrial Resources) — дистрибьютор промышленных товаров из Дубая, оказавший финансовую поддержку Пригожину из-за его деловых отношений с Diamville;

российское ООО «ДМ» (участвовало в схеме продаж золота с вышеперечисленными компаниями);

Под санкциями США также оказался россиянин Андрей Иванов, занимающий руководящий пост в ЧВК «Вагнер».

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