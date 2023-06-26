Цены на природный газ в Европе подскочили более чем на 10%, на фоне событий, связанных с ППК «Вагнер» — Trading Economics — Finance.ua
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Цены на природный газ в Европе подскочили более чем на 10%, на фоне событий, связанных с ППК «Вагнер» — Trading Economics

Энергетика
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Цены на природный газ в Европе подскочили более чем на 10%, на фоне событий, связанных с ППК «Вагнер» — Trading Economics
Цены на природный газ в Европе подскочили более чем на 10%, на фоне событий, связанных с ППК «Вагнер» — Trading Economics
Импорт газа из россии в Европейский Союз, включая трубопроводный газ и импорт СПГ, значительно сократился после вторжения россии в Украину, но все еще составил около 25% в прошлом году.
Об этом сообщает Trading Economics.
По словам аналитиков, в июне цены на природный газ в Европе выросли примерно на 30% на фоне нестабильности, связанной с поставками, и жаркой погоды с наступлением летнего сезона.
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Несколько отключений на норвежских газовых месторождениях были продлены, и ремонтные работы будут продолжаться и в июле. Норвегия заменила россию как один из крупнейших источников импорта природного газа в ЕС, на который приходится около 25%. Кроме того, Нидерланды намерены закрыть крупнейшее в Европе газовое хранилище вблизи Гронингена из-за риска землетрясений с 1 октября.
Тем не менее, европейские газовые хранилища заполнены почти на 76%, что является рекордным уровнем для этого времени года.
По материалам:
Mind
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