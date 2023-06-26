Цены на природный газ в Европе подскочили более чем на 10%, на фоне событий, связанных с ППК «Вагнер» — Trading Economics Сегодня 15:11 — Энергетика

Цены на природный газ в Европе подскочили более чем на 10%, на фоне событий, связанных с ППК «Вагнер» — Trading Economics

Импорт газа из россии в Европейский Союз, включая трубопроводный газ и импорт СПГ, значительно сократился после вторжения россии в Украину, но все еще составил около 25% в прошлом году.

По словам аналитиков, в июне цены на природный газ в Европе выросли примерно на 30% на фоне нестабильности, связанной с поставками, и жаркой погоды с наступлением летнего сезона.

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Несколько отключений на норвежских газовых месторождениях были продлены, и ремонтные работы будут продолжаться и в июле. Норвегия заменила россию как один из крупнейших источников импорта природного газа в ЕС, на который приходится около 25%. Кроме того, Нидерланды намерены закрыть крупнейшее в Европе газовое хранилище вблизи Гронингена из-за риска землетрясений с 1 октября.

Тем не менее, европейские газовые хранилища заполнены почти на 76%, что является рекордным уровнем для этого времени года.

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