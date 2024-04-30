США временно одобрили расчеты в энергетике с крупнейшими банками из рф — Finance.ua

США временно одобрили расчеты в энергетике с крупнейшими банками из рф Сегодня 11:12

Минфин США разрешил проводить операции с российскими банками, включая ВТБ, Центробанк, Сбербанк и Альфа-банк, для расчетов в сфере энергетики до 1 ноября 2024 года.

Об этом пишет «Радио Свобода» со ссылкой на лицензию Минфина США.

Среди банков, получивших временную лицензию, названы также банки «Открытие», Совкомбанк, Росбанк, ВЭБ. РФ, банк «Зенит» и банк «Санкт-Петербург».

В постановлении министерства пояснили, что связанными с энергетикой можно считать трансакции, касающиеся добычи, производства, переработки, сжигания, транспортировки или покупки нефти и ряда других энергоресурсов, включая СПГ, древесину, уголь и уран.

Лицензия также разрешает трансакции с российскими банками, связанные с производством, поставками или обменом энергией любыми способами.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.