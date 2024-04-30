США временно одобрили расчеты в энергетике с крупнейшими банками из рф — Finance.ua
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США временно одобрили расчеты в энергетике с крупнейшими банками из рф

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Минфин США разрешил проводить операции с российскими банками, включая ВТБ, Центробанк, Сбербанк и Альфа-банк, для расчетов в сфере энергетики до 1 ноября 2024 года.
Об этом пишет «Радио Свобода» со ссылкой на лицензию Минфина США.
Среди банков, получивших временную лицензию, названы также банки «Открытие», Совкомбанк, Росбанк, ВЭБ. РФ, банк «Зенит» и банк «Санкт-Петербург».
В постановлении министерства пояснили, что связанными с энергетикой можно считать трансакции, касающиеся добычи, производства, переработки, сжигания, транспортировки или покупки нефти и ряда других энергоресурсов, включая СПГ, древесину, уголь и уран.
Лицензия также разрешает трансакции с российскими банками, связанные с производством, поставками или обменом энергией любыми способами.
По материалам:
Економічна Правда
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