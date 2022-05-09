США вдвое увеличат производство «Джавелинов» — Finance.ua

США вдвое увеличат производство «Джавелинов»
Сегодня 22:50 — Технологии&Авто США вдвое увеличат производство «Джавелинов», wikipedia.org
Компания Lockheed Martin, производящая противотанковые комплексы «Джавелин», намерена увеличить выпуск ракет.
Об этом заявил генеральный директор компании Джеймс Тайклет в интервью CBS News.
По словам Тайклета, после начала полномасштабной войны россии против Украины значительно вырос спрос на «Джавелины». Также ажиотаж подогревается угрозой со стороны россии и Китая.
В этой связи Lockheed Martin планирует увеличить производство противотанковых ракет «Джавелин» вдвое — с 2100 до 4000 в год.
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