США столкнулись с первой за четыре года дефляцией — Finance.ua

США столкнулись с первой за четыре года дефляцией Сегодня 19:30 — Мир

США столкнулись с первой за четыре года дефляцией

Годовая инфляция в США замедлилась до 3% в июне с 3,3% в мае, в то время как аналитики ожидали торможения только до 3,1%.

Это произошло благодаря первой дефляции с мая 2020 года — в июне индекс потребительских цен снизился на 0,1%.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные министерства труда США.

Замедление инфляции связано с падением цен на бензин, на новые и б/у автомобили, а рост цен на жилье замедлился до самого низкого уровня с августа 2021 года.

Базовая инфляция, не учитывающая цены на пищевые продукты и энергоносители, также замедлилась до трехлетнего минимума в 3,3%.

Позитивные новости о динамике инфляции повысили ожидания инвесторов, что снижение процентных ставок Федеральной резервной системой произойдет уже в сентябре. Пока что ставки находятся на 23-летнем максимуме.

Фінансовий клуб По материалам:

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