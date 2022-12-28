США работают над сохранением энергосистемы Украины в течение зимы — посол
Соединенные Штаты продолжают оказывать всестороннюю поддержку для работы энергетических систем в Украине после длительных атак россии на инфраструктуру.
Об этом написала в Twitter посол США в Украине Бриджет Бринк.
Посол заявила, что посольство в Киеве «гордится тем, что выполняет миссию госсекретаря, работая день и ночь с украинскими партнерами, чтобы помочь сохранить энергосистему работоспособной в течение зимы».
«Мы поддерживаем Украину», — добавила Бринк.
Ранее СМИ сообщали, что ремонт пострадавшей от российских ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины осложняется дефицитом необходимых компонентов и несовместимостью тех компонентов, которые Киеву могут передать западные партнеры.
Напомним, в середине декабря США отправили Украине первую часть своего энергетического оборудования стоимостью около 13 миллионов долларов, чтобы поддержать энергетическую инфраструктуру страны после нападения со стороны россии.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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