США работают над сохранением энергосистемы Украины в течение зимы — посол Сегодня 16:34 — Энергетика

Соединенные Штаты продолжают оказывать всестороннюю поддержку для работы энергетических систем в Украине после длительных атак россии на инфраструктуру.

Об этом написала в Twitter посол США в Украине Бриджет Бринк.

Посол заявила, что посольство в Киеве «гордится тем, что выполняет миссию госсекретаря, работая день и ночь с украинскими партнерами, чтобы помочь сохранить энергосистему работоспособной в течение зимы».

«Мы поддерживаем Украину», — добавила Бринк.

Ранее СМИ сообщали, что ремонт пострадавшей от российских ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины осложняется дефицитом необходимых компонентов и несовместимостью тех компонентов, которые Киеву могут передать западные партнеры.

Напомним, в середине декабря США отправили Украине первую часть своего энергетического оборудования стоимостью около 13 миллионов долларов, чтобы поддержать энергетическую инфраструктуру страны после нападения со стороны россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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