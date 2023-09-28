США приняли Израиль в программу безвизового режима — Finance.ua

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США приняли Израиль в программу безвизового режима

Мир
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США приняли Израиль в программу безвизового режима
США приняли Израиль в программу безвизового режима
Администрация президента США Джо Байдена решила принять Израиль в программу безвизового въезда в страну (VWP).
Об этом сообщают информагентство Reuters и издание The Times of Israel.
Штатам все еще нужно время, чтобы подготовить свои электронные системы к вступлению Израиля в безвизовую программу, однако представители администрации Байдена на брифинге для журналистов во вторник перед официальным объявлением заявили, что рассчитывают ввести их в действие до 30 ноября.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр внутренней безопасности Израиля Алехандро Майоркас сделали официальные заявления в среду, 27 сентября.
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Израильтяне смогут путешествовать в Штаты без визы через два месяца после того, как страна выполнит все требования, включая послабление ограничений для американцев палестинского происхождения.
Для допуска к программе, по которой путешественникам разрешается оставаться в стране без визы сроком до 90 дней, Вашингтон требует от Израиля выполнения требований по таким вопросам, как борьба с терроризмом, правоохранительная деятельность, иммиграционное обеспечение, безопасность документов и пограничный контроль.
Пользователи системы подачи заявок ESTA получат ответ в течение 72 часов и получат двухлетнюю визу, подходящую для многократных поездок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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