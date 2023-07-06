Израиль продлил визы украинским беженцам и упростил трудоустройство — Finance.ua
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Израиль продлил визы украинским беженцам и упростил трудоустройство

Личные финансы
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Израиль продлил визы украинским беженцам и упростил трудоустройство
Израиль продлил визы украинским беженцам и упростил трудоустройство
Израиль обновил свою политику по трудоустройству украинцев, а также продлил действие виз для приехавших в страну после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.
По сообщению правительственного портала Израиля, министр внутренних дел Моше Арбель обновил политику по поводу пребывания граждан Украины в Израиле, учитывая «течение времени и приобретенный опыт».
Украинцам теперь разрешается трудоустроиться при условии, что прошло 90 дней с момента их въезда в Израиль и у них есть украинский паспорт.
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Работодатель обязан проверить, действительно ли у его работника есть украинский паспорт и находится ли он в Израиле более 90 дней.
Также министр внутренних дел принял решение продлить до 31 января 2024 года лицензии на визит типа В/2 (туристические) гражданам Украины, которые на законных основаниях находились в Израиле в день начала полномасштабного вторжения россии или въехали после его начала. После завершения этого периода визы будут пересмотрены.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
The page
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