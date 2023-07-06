Израиль продлил визы украинским беженцам и упростил трудоустройство — Finance.ua

Израиль продлил визы украинским беженцам и упростил трудоустройство Сегодня 12:21 — Личные финансы

Израиль продлил визы украинским беженцам и упростил трудоустройство

Израиль обновил свою политику по трудоустройству украинцев, а также продлил действие виз для приехавших в страну после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

По сообщению правительственного портала Израиля, министр внутренних дел Моше Арбель обновил политику по поводу пребывания граждан Украины в Израиле, учитывая «течение времени и приобретенный опыт».

Украинцам теперь разрешается трудоустроиться при условии, что прошло 90 дней с момента их въезда в Израиль и у них есть украинский паспорт.

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Работодатель обязан проверить, действительно ли у его работника есть украинский паспорт и находится ли он в Израиле более 90 дней.

Также министр внутренних дел принял решение продлить до 31 января 2024 года лицензии на визит типа В/2 (туристические) гражданам Украины, которые на законных основаниях находились в Израиле в день начала полномасштабного вторжения россии или въехали после его начала. После завершения этого периода визы будут пересмотрены.

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