США примут закон о криптовалютах в 2023 году В — Finance.ua

США примут закон о криптовалютах в 2023 году В Сегодня 22:18 — Финтех и Карты

США примут закон о криптовалютах в 2023 году В

Законодатели США заявили, что тема криптовалют слишком велика для рассмотрения, поэтому до конца 2022 года законопроект о цифровых активах не успеют принять. Принять новый закон надеются в 2023 году.

Как заявили сенаторы Синтия Ламмис и Кирстен Гиллибранд, выступая на саммите Bloomberg Crypto, закон о регулировании криптоиндустрии, вероятно, будет принят в 2023 году.

«Я и Кирстен считаем, что, скорее всего, законопроект будет отложен. Это большая всеобъемлющая тема, все еще новая для многих сенаторов. Поэтому им понадобится гораздо больше времени, чтобы разобраться в проекте, чем несколько последних месяцев этого года», — заявила Синтия Ламмис.

Недавно американский Минфин представил документ, устанавливающий границы межгосударственного взаимодействия в области цифровых активов. Ведомство установило такие цели программы как защита потребителей в США и во всем мире путем продвижения технологий и стандартов, отражающих ценности США, и противодействие попыткам иностранных противников внедрять стандарты и продвигать свои протоколы.

Кстати, биржа криптовалют Coinbase позволяет безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие. Это крупнейшая в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.