США придется потратить $9,5 млн на содержание яхты российского олигарха — Finance.ua

США придется потратить $9,5 млн на содержание яхты российского олигарха

Сегодня 13:37 — Мир

Яхта Тango Вексельберга, Marinetraffic.com

Федеральный прокурор Нью-Йорка Эндрю Адамс заявил, что для США содержание схваченной яхты российского миллиардера Виктора Вексельберга обойдется около 9,5 миллиона долларов.

Об этом пишет Bloomberg

По его словам, когда правительственные чиновники (США) берут на контроль активы, принадлежащие подсанкционным лицам из россии или других стран, они также принимают на себя ответственность «за сохранность активов в надлежащем состоянии».

«Если мы захватываем лодку, в Министерстве юстиции есть люди, чья работа состоит в том, чтобы работать со страховыми компаниями, работать с компаниями по управлению яхтами или компаниями по управлению морским транспортом, чтобы убедиться, что мы выполняем требования».

Как отмечает издание, когда суперяхта Tango была захвачена Испанией по указанию США на прошлой неделе, это ознаменовало громкую победу для подразделения министерства юстиции KleptoCapture, новой группы, созданной для обнаружения активов российских олигархов и других, приближенных к президенту владимиру путину.

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Теперь наступает обыденная — и несколько неудобная — часть конфискации судна российского миллиардера Виктора Вексельберга стоимостью 95 миллионов долларов: плата за обслуживание яхты.

Годовая эксплуатационная стоимость 78-метровой суперяхты обычно составляет около 10% стоимости лодки, то есть около 9,5 миллиона долларов в случае с Tango.

США также должны будут найти новый опытный персонал для управления яхтой.

Напомним, Испанская полиция совместно с Федеральным бюро расследований США обыскали и изъяли яхту Tango, предположительно принадлежащую подсанкционному российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, который имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, в общей сложности более десятка суперяхт общей стоимостью около 2,3 миллиарда долларов были конфискованы или арестованы в европейских портах за последние 6 недель в рамках масштабных санкций, введенных против российских олигархов после вторжения россии в Украину.

Например, на этой неделе в Германии власти конфисковали самую большую в мире яхту Dilbar Алишера Усманова, которую Минфин США оценивает в 600-750 миллионов долларов.

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