Нидерланды задержали еще шесть яхт российских олигархов — Finance.ua

Нидерланды задержали еще шесть яхт российских олигархов
Нидерланды наложили ограничения еще на шесть российских яхт, и теперь они не могут покинуть страну.
В целом таможенные службы страны в рамках санкций против рф уже задержали 20 яхт из России. Таможня подтвердила, что «две яхты связаны с лицом, включенным в санкционный список ЕС».
Пока власти расследуют право собственности на яхты, их нельзя переправлять, передавать или экспортировать, говорится в заявлении министерства финансов Нидерландов.
Из 20 яхт, длина которых достигает от 8,5 до 120 м, 14 находятся в стадии строительства, две — на хранении, еще четыре — на техническом обслуживании.
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