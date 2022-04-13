Нидерланды задержали еще шесть яхт российских олигархов — Finance.ua
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Нидерланды задержали еще шесть яхт российских олигархов

Сегодня 17:32Мир
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Нидерланды наложили ограничения еще на шесть российских яхт, и теперь они не могут покинуть страну.
Об этом пишет CNN.
В целом таможенные службы страны в рамках санкций против рф уже задержали 20 яхт из России. Таможня подтвердила, что «две яхты связаны с лицом, включенным в санкционный список ЕС».
Пока власти расследуют право собственности на яхты, их нельзя переправлять, передавать или экспортировать, говорится в заявлении министерства финансов Нидерландов.
Из 20 яхт, длина которых достигает от 8,5 до 120 м, 14 находятся в стадии строительства, две — на хранении, еще четыре — на техническом обслуживании.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: Укрінформ
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