США предоставили $20 млн на поддержку украинской зерновой инициативы — Finance.ua

США предоставили $20 млн на поддержку украинской зерновой инициативы Сегодня 10:14 — Казна и Политика

США предоставили $20 млн на поддержку украинской зерновой инициативы

Соединенные Штаты передали $20 млн через Агентство США по международному развитию (USAID) для поддержки перевозки зерна из Украины.

Об этом написала в Twitter посол США Бриджит Бринк.

«Пока россия использует продовольствие как оружие, президент Зеленский и Украина принимают меры, чтобы уменьшить продовольственную опасность, вызванную войной россии. $20 млн поддержки США от USAID через Всемирную продовольственную программу уже помогают доставлять зерно из Украины тем, кто в нем больше всего нуждается», — говорится в сообщении.

Посол сообщила, что находилась в Одессе с координатором по санкциям Госдепа США Джимом О’Брайеном и министром инфраструктуры Александром Кубраковым, «чтобы увидеть, как быстро украинские фермеры, экспортеры, порты работают над транспортировкой миллионов тонн зерна из Украины по миру через Черноморскую зерновую инициативу».

Напомним, продовольственная инициатива Украины Grain from Ukraine («Зерно из Украины»), направленная на преодоление зернового кризиса в беднейших странах, на первом саммите собрала $150 миллионов от более чем 20 стран-участниц и ЕС.

Суть инициативы — отправить 60 судов с зерном из украинских портов в страны с самым глубоким продовольственным кризисом, в частности, в Эфиопию, Судан, Южный Судан, Сомали, Конго, Кению и Йемен.

Согласно инициативе, страны-участницы проекта покупают сельскохозяйственную продукцию у украинских производителей и оплачивают ее передачу странам, находящимся на грани голода.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

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