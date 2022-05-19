США лишат россию возможности обслуживать долг после 25 мая — Минфин

Сегодня 11:47 — Мир

США лишат россию возможности обслуживать долг после 25 мая — Минфин

Правительство Соединенных Штатов планирует отказаться от продления после 25 мая действия лицензии, которая временно разрешала россии обслуживать свой суверенный долг в долларах в условиях санкций.

Об этом заявила в среду министр финансов США Джанет Йеллен во время пресс-конференции в немецком Бонне.

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«Изначально, когда мы ввели эти санкции против россии, мы создали исключение, которое обеспечивало определенный промежуток времени, чтобы разрешить провести упорядоченный переход, а инвесторы могли распродать ценные бумаги», — сказала глава минфина США.

По ее словам, этот период был ограничен, и, скорее всего, он уже не будет продолжаться после 25 мая, когда завершается действие действующей лицензии.

Она добавила, что окончательное решение пока не принято, однако «маловероятно, что она (лицензия — ред.) будет продлена».

Напомним, после вторжения россии в Украину Соединенные Штаты ввели мощные санкции против россии, в том числе заморозили ее внешние счета в банках. В то же время с целью уменьшения негативного влияния для западных инвесторов, ведущих бизнес с рф, правительство США ввело лицензию, позволявшую российскому правительству производить выплаты в долларах по суверенному долгу на временной основе.

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