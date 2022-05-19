США лишат россию возможности обслуживать долг после 25 мая — Минфин — Finance.ua
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США лишат россию возможности обслуживать долг после 25 мая — Минфин

Сегодня 11:47Мир
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США лишат россию возможности обслуживать долг после 25 мая — МинфинСША лишат россию возможности обслуживать долг после 25 мая — Минфин
Правительство Соединенных Штатов планирует отказаться от продления после 25 мая действия лицензии, которая временно разрешала россии обслуживать свой суверенный долг в долларах в условиях санкций.
Об этом заявила в среду министр финансов США Джанет Йеллен во время пресс-конференции в немецком Бонне.
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«Изначально, когда мы ввели эти санкции против россии, мы создали исключение, которое обеспечивало определенный промежуток времени, чтобы разрешить провести упорядоченный переход, а инвесторы могли распродать ценные бумаги», — сказала глава минфина США.
По ее словам, этот период был ограничен, и, скорее всего, он уже не будет продолжаться после 25 мая, когда завершается действие действующей лицензии.
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Она добавила, что окончательное решение пока не принято, однако «маловероятно, что она (лицензия — ред.) будет продлена».
Напомним, после вторжения россии в Украину Соединенные Штаты ввели мощные санкции против россии, в том числе заморозили ее внешние счета в банках. В то же время с целью уменьшения негативного влияния для западных инвесторов, ведущих бизнес с рф, правительство США ввело лицензию, позволявшую российскому правительству производить выплаты в долларах по суверенному долгу на временной основе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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