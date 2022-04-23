Начнут печатать деньги: названы последствия дефолта для россии — Finance.ua
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Начнут печатать деньги: названы последствия дефолта для россии

Сегодня 17:03Фондовый рынок
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В начале апреля рф провела платеж по двум облигациям — около $650 млн, однако в рублях, а не в долларах. Рублевый платеж, по определению кредитных деривативов, — это потенциальный дефолт.
В этой связи росСМИ даже решили объяснить населению, как подготовиться к экономической катастрофе.
Уже в начале следующего месяца закончится 30-дневный льготный период для выплат по указанным облигациям, и тогда у инвесторов будет три варианта: подождать, наблюдая, что будет дальше; подать иск в суд против рф; направиться в арбитражный суд согласно двусторонним договорам, которые россия заключила со многими странами.
Если же до 4 мая страна-агрессор рф выплатит по валютным облигациям, то дефолт «отменят» или, точнее, отсрочат, поскольку сразу придется думать о погашении следующего долга до 25 мая.

Что ждать после дефолта

Даже если рф объявит о дефолте, она будет обязана что-то решать со своими долгами и договариваться с кредиторами. Если же этого не будет сделано, то рф ожидает арест активов государства, суды, ограничения на инвестиции и прочее.

Последствия дефолта для населения рф

Отсутствие иностранных инвестиций. Инвесторы еще долго не захотят вкладывать средства в россию. В то же время часть уже существующего бизнеса из-за оттока инвестиций обанкротится, что повлечет за собой рост безработицы.
Федеральный бюджет страны-бензоколонки формируется из трех источников: поступления от экспорта (энергоносители и др.), налоги и выпуск гособлигаций. Если выпуск гособлигаций прекратится, а поступления от экспорта снизятся, то возрастут налоги для населения.

Как россияне пытаются обойти санкции

Режим экономии — включится. Социальные выплаты будут сокращены. Или «запустят печатный станок» и начнут печатать деньги, что приведет к эмиссии. Таким образом, рубль потеряет покупательную способность, а инфляция — взлетит.
В настоящее время суверенный долг россии, выпущенный в долларах и евро, составляет около $450 млрд (половина суммы принадлежит иностранцам). Однако, западные санкции сделали невозможным доступ рф к золотовалютным резервам на около $300 млрд, которые хранились в банках за рубежом. Это значит, чтобы заплатить инвесторам, россия должна использовать «твердую» валюту, которая хранится дома, или объявить дефолт по своим обязательствам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Апостроф
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