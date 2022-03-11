США хотят лишить РФ статуса постоянного торгового партнера — Finance.ua

Президент Джо Байден объявит, что США вместе с G7 и Европейским Союзом будут призывать к отмене статуса «наибольшего содействия» для России, что предусматривает постоянные нормальные торговые отношения в США.
Об этомсообщает портал CNN со ссылкой на источники.
Ожидается, что каждая страна введет это мероприятие на основе своих национальных процессов. Источники отметили усилия Конгресса по отмене постоянных нормальных торговых отношений с РФ.
Байден объявит об этом в пятницу, а затем, как ожидается, в Конгресс будет внесен соответствующий законопроект.
Кроме того, CNN сообщал, что двухпартийные переговоры в Сенате принимают форму, чтобы предпринять более агрессивные действия по торговому статусу россии — после того, как Белый дом фактически смягчил принятый Палатой представителей законопроект о запрете импорта российской нефти, природного газа и угля в США.
Предыдущая редакция законодательства содержала положение, которое приостанавливало постоянные нормальные торговые отношения для России и Беларуси. Но Белый дом выразил обеспокоенность по поводу этой части законопроекта, и в конце концов она была изъята.
Законопроект о запрете импорта российских энергоносителей, принятый Палатой представителей в среду вечером, просто призвал пересмотреть статус россии во Всемирной торговой организации.
Отмена режима обычных торговых отношений откроет путь к введению повышенных пошлин на русский импорт.