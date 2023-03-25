Средняя заработная плата за время вынужденного прогула: как рассчитать — Finance.ua
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Средняя заработная плата за время вынужденного прогула: как рассчитать

Личные финансы
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Вынужденный прогул — это время, в течение которого работник не мог выполнять трудовые функции по вине работодателя или уполномоченного им лица. Об этом пишет Кадровик.
Вынужденный прогул может иметь место в следующих случаях:
  • необоснованный отказ принять человека на работу;
  • несвоевременное заключение трудового договора;
  • отстранение работника от работы и увольнение без законного основания;
  • перевод на другое место работы с нарушением законодательства;
  • неправильная формулировка причины увольнения в трудовой книжке;
  • задержка выдачи по вине работодателя трудовой книжки и т.д.
Следовательно, вынужденный прогул имеет место, когда вследствие противоправных действий или бездействия работодателя лицо не может выполнять свои трудовые функции, соответственно реализовать свое право на труд и получать заработную плату.
Согласно части первой статьи 235 Кодекса законов о труде Украины (далее — КЗоТ), работник, уволенный без законного основания или незаконно переведенный на другую работу, подлежит восстановлению на работе.
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При вынесении решения о восстановлении на работе орган, рассматривающий трудовой спор, одновременно принимает решение о выплате работнику средней заработной платы за время вынужденного прогула или разницы в заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы, но не более чем за 1 год. Если заявление о возобновлении на работе рассматривается более 1 года не по вине работника, орган, рассматривающий трудовой спор, выносит решение о выплате средней заработной платы за все время вынужденного прогула (часть вторая ст. 235 КЗоТ).
Аналогично: если неправильная формулировка причины увольнения препятствовала трудоустройству работника, орган, рассматривающий трудовой спор, одновременно принимает решение о выплате ему средней заработной платы за время вынужденного прогула (часть третья ст. 235 КЗоТ).
Согласно части пятой статьи 235 КЗоТ, в случае задержки выдачи копии приказа (распоряжения) об увольнении по вине работодателя работнику выплачивается средняя заработная плата за все время вынужденного прогула.
В случае задержки работодателем исполнения решения органа, рассматривающего трудовой спор о возобновлении на работе незаконно уволенного или переведенного на другую работу работника, этот орган выносит постановление о выплате ему средней заработной платы или разницы в заработной плате за время задержки (ст. 235 КЗоТ).

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По материалам:
Finance.ua
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