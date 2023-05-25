Средняя стоимость постройки жилья в Украине по регионам (инфографика) — Finance.ua

Средняя стоимость постройки жилья в Украине по регионам (инфографика) Сегодня 16:00 — Недвижимость

Средняя стоимость постройки жилья в Украине по регионам (инфографика)

В украинском правительстве определили среднюю стоимость «квадрата» жилья в разных уголках страны. На основе этого утвердили показатели опосредованной цены постройки жилья в Украине.

Об этом сообщает портал Новини. Live со ссылкой на Минрегион.

Стоимость квадратного метра жилья по Украине

Речь идет о приказе Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины от 17 мая 2023 г. № 408. В документе утверждены медианные цены строительства жилья в разных регионах Украины. За основу взяты показатели по состоянию на 1 апреля 2023 года.

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Согласно ему, стоимость одного квадратного метра общей площади квартир дома составляет по стране 20,87 тыс. гривен (вместе с НДС). Оценка не учитывает временно оккупированные территории А Р Крым , Севастополя, части оккупированных территорий Донбасса.

В разных регионах показатели стоимости одного «квадрата» общей площади квартир дома (вместе с НДС) таковы:

Государственное строительство жилья

23 февраля 2023 года в Украине был принят законопроект № 7198, дающий право на государственную компенсацию за поврежденное и разрушенное в результате боевых действий недвижимое имущество. В мае стартовала программа «єВідновлення».

Закон предусматривает две ситуации:

здание полностью уничтожено — пострадавшим будет предоставлен специальный жилищный сертификат, который является обязательством государства профинансировать покупку или строительство недвижимости с нуля;

здание повреждено — именно в таком случае государство и будет покрывать реальными деньгами стоимость стройматериалов и работ.

Владельцы сертификатов смогут самостоятельно выбирать, где хотят приобрести или построить новое жилье.

При этом с момента, когда человек получит жилищный сертификат, прекратится право собственности на разрушенное имущество. И сразу нотариус установит на пять лет запрет на отчуждение нового имущества.

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