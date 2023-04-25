Средняя пенсия в Украине превысила 5000 гривен, — Минсоцполитики — Finance.ua
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Средняя пенсия в Украине превысила 5000 гривен, — Минсоцполитики

Казна и Политика
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В результате мартовской индексации пенсий выплаты пенсионерам в Украине выросли на 400-600 гривен, а размер средней пенсии достиг 5300 гривен.
Об этом сообщила министр соцполитики Украины Оксана Жолнович в эфире телемарафона.
«Учитывая мартовское повышение пенсии для всех пенсионеров на 19,7%, среднюю пенсию мы сейчас имеем 5300 грн. И в основном для подавляющего большинства пенсионеров увеличение было от 400 до 600 грн», — сказала она.
Жолнович добавила, что всем пенсионерам, получающим высокие пенсии, добавили к выплате как минимум 100 гривен.
Министр соцполитики также рассказала о пенсионной реформе, отметив, что внедрение накопительной системы необходимо, ведь количество лиц пенсионного возраста постоянно увеличивается. Граждане хотят иметь счета, сами оперировать своими вкладами.

Справка Finance.ua:

  • В мае 2023 года около 600 тысяч пенсионеров получат дополнительную надбавку в 624 гривны. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. Деньги получат украинцы, которые вышли на пенсию по возрасту, но работают и получают страховой стаж.

Минимальная зарплата и пенсия в 2023 году: что с ними будет

По материалам:
Хвиля
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