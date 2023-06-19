Среди украинцев растет спрос на авто из Китая — Finance.ua

Среди украинцев растет спрос на авто из Китая
В мае в Украине свою первую регистрацию прошли 864 легковых автомобиля, изготовленных в КНР. Это на 11% больше, чем в апреле.
Об этом сообщает Укравтопром.
Из этого количества новых авто было 603 ед. (+18% к апрелю), а подержанных — 261 ед. (-3%).
Как среди новых, так и подержанных авто, ввезенных из Китая. доминировали электромобили. Доли которых в регистрациях составили 43% и 97% соответственно.
В майскую пятерку самых популярных новых авто-made in China вошли:
- Volkswagen ID.4;
- Dongfeng/Honda M-NV;
- Chery Tiggo 4;
- Chery Tiggo 2;
- MG HS
В ТОП-5 импортируемых из Китая подержанных машин в мае попали:
- Volkswagen ID.4;
- Dongfeng/Honda M-NV;
- Volkswagen ID.6;
- Tesla Model Y;
- Honda E
Всего с начала года в Украине было реализовано более 4 тыс. легковых автомобилей (новых и б/у), изготовленных в КНР.
Напомним, в мае автопарк Украины пополнили более 1,3 тыс. гибридных легковых автомобилей, что является рекордным показателем за последние 10 месяцев.
Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚗
Поделиться новостью