Среди украинцев растет спрос на авто из Китая — Finance.ua

Среди украинцев растет спрос на авто из Китая Сегодня 08:30 — Личные финансы

Среди украинцев растет спрос на авто из Китая

В мае в Украине свою первую регистрацию прошли 864 легковых автомобиля, изготовленных в КНР. Это на 11% больше, чем в апреле.

Об этом сообщает Укравтопром.

Из этого количества новых авто было 603 ед. (+18% к апрелю), а подержанных — 261 ед. (-3%).

Как среди новых, так и подержанных авто, ввезенных из Китая. доминировали электромобили. Доли которых в регистрациях составили 43% и 97% соответственно.

В майскую пятерку самых популярных новых авто-made in China вошли:

Volkswagen ID.4;

Dongfeng/Honda M-NV;

Chery Tiggo 4;

Chery Tiggo 2;

MG HS

В ТОП-5 импортируемых из Китая подержанных машин в мае попали:

Volkswagen ID.4;

Dongfeng/Honda M-NV;

Volkswagen ID.6;

Tesla Model Y;

Honda E

Всего с начала года в Украине было реализовано более 4 тыс. легковых автомобилей (новых и б/у), изготовленных в КНР.

Напомним, в мае автопарк Украины пополнили более 1,3 тыс. гибридных легковых автомобилей, что является рекордным показателем за последние 10 месяцев.

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