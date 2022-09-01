Спрос на услуги фрилансеров в Украине увеличился на 30% — Finance.ua

Спрос на услуги фрилансеров в Украине увеличился на 30% Сегодня 15:02 — Личные финансы

Спрос на услуги фрилансеров в Украине увеличился на 30%, www.freepik.com

По сравнению с 2021 годом спрос на услуги фрилансеров в Украине за лето вырос на 30%. Рынок фриланса только набирает обороты и будет продолжать расти.

Об этом свидетельствуют результаты исследования фриланс сервиса Freelancehunt

Как отмечается, выполненных проектов стало на 31% больше по сравнению с тем же периодом 2021 года (для анализа здесь был взят период с 30.05 по 28.08).

Инфографика: Freelancehunt

Кроме того, на 29,6% вырос оборот денег в Сейфе по выполненным проектам против прошлого лета.

Инфографика: Freelancehunt

Предприниматели могут быть уверены, что найдут на фрилансе соответствующего специалиста, поскольку дефицита исполнителей нет. Уже в середине марта к работе вернулись 74% фрилансеров, а примерно через месяц — 96-98%.

Инфографика: Freelancehunt

Стремительное возобновление активности исполнителей вызвано следующими факторами:

Фриланс — удобный формат работы для многих. Можно выполнять проекты с любой точки на карте, имея только ноутбук и доступ в Интернет.

Оставшиеся без работы из-за войны могут ее найти.

Фриланс станет хорошей подработкой для тех, кому основной зарплаты не хватает для поддержания желаемого уровня жизни.

В первые месяцы войны спрос на услуги специалистов не был высоким по следующим причинам:

Бизнес только просыпался, еще не было понимания, что надо делать.

Многие предприниматели некоторое время боялись что-то делать, потому просто ждали.

«Если весной и летом некоторые предприниматели еще находились в режиме ожидания, то осенью большинство начнет полное возобновление и адаптацию бизнеса. Итак, можем говорить об осеннем буме на рынке фриланса. Цифры подтверждают, что сейчас фрилансеры — самый простой, недорогой и безопасный вариант закрыть бизнес-задачи, особенно когда речь идет о разовых проектах», — прогнозируют в компании Freelancehunt.

Справка Finance.ua:

ранее аналитики Freelancehunt сообщали, что с началом войны у 66,52% фрилансеров уровень дохода снизился;

о снижении заработка чаще всего говорят дизайнеры, копирайтеры и программисты;

у 24,93% исполнителей доход остался прежним, а у 8,55% даже увеличился.

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