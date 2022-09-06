Спрос на подержанные автомобили среди украинцев сократился — Finance.ua

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Спрос на подержанные автомобили среди украинцев сократился

Личные финансы
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Спрос на подержанные автомобили среди украинцев сократился
Спрос на подержанные автомобили среди украинцев сократился
В августе в Украине упал спрос на подержанные автомобили из-за границы — по сравнению с июлем пополнение автопарка такими авто уменьшилось на 64%.
Об этом сообщает Ассоциация автомобилепроизводителей «Укравтопром».
«За прошлый месяц украинцы зарегистрировали 16,6 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Такое количество регистраций импортного секонд-хенда оказалось в три раза меньше показателя августа 2021 года», — сказано в сообщении.
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Топ-5 подержанных автомобилей августа:
  • чаще всего на украинские номера в августе переходили автомобили модели Volkswagen Golf. За месяц украинцы зарегистрировали 987 Гольфов;
  • второй результат у Renault Megane — 841 растаможенных и зарегистрированных авто;
  • на третьем месте Volkswagen Passat — 773;
  • продолжает список Skoda Octavia, владельцами этой модели в августе стали 499 украинцев.
  • замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 482 ед.
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Итого, с января по август 2022 года, украинские номера получили почти 327 тыс. подержанных машин, завезенных из других стран, что на 9% больше, чем в прошлом году, и в 13,4 раза больше новых легковых авто, зарегистрированных за тот же период.

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По материалам:
Finance.ua
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