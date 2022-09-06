Спрос на подержанные автомобили среди украинцев сократился — Finance.ua

Спрос на подержанные автомобили среди украинцев сократился Сегодня 20:01 — Личные финансы

Спрос на подержанные автомобили среди украинцев сократился

В августе в Украине упал спрос на подержанные автомобили из-за границы — по сравнению с июлем пополнение автопарка такими авто уменьшилось на 64%.

Об этом сообщает Ассоциация автомобилепроизводителей «Укравтопром».

«За прошлый месяц украинцы зарегистрировали 16,6 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Такое количество регистраций импортного секонд-хенда оказалось в три раза меньше показателя августа 2021 года», — сказано в сообщении.

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Топ-5 подержанных автомобилей августа:

чаще всего на украинские номера в августе переходили автомобили модели Volkswagen Golf. За месяц украинцы зарегистрировали 987 Гольфов;

второй результат у Renault Megane — 841 растаможенных и зарегистрированных авто;

на третьем месте Volkswagen Passat — 773;

продолжает список Skoda Octavia, владельцами этой модели в августе стали 499 украинцев.

замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 482 ед.

Итого, с января по август 2022 года, украинские номера получили почти 327 тыс. подержанных машин, завезенных из других стран, что на 9% больше, чем в прошлом году, и в 13,4 раза больше новых легковых авто, зарегистрированных за тот же период.

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