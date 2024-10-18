Спрос на подержанные автомобили из США растет: ТОП-5 самых популярных моделей — Finance.ua

Спрос на подержанные автомобили из США растет: ТОП-5 самых популярных моделей
За 9 месяцев 2024 года в Украине было зарегистрировано почти 33,5 тыс. подержанных легковушек из США.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Отмечается, что 19% подержанных легковушек, которые в этом году перешли на украинские номера, были из США.
По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. спрос на «американцев» с пробегом увеличился на 79%.
По данным аналитиков, наибольшая доля из этого количества (45%) — машины с бензиновыми двигателями. Электромобили охватили 35%, гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%, а дизельным — 6%.
Средний возраст «американцев» с пробегом составил 5,9 лет.
ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США:
1. Tesla Model 3 — 3613 ед.
2. Tesla Model Y — 3035 ед.
3. Ford Escape — 2236 ед.
4. Jeep Cherokee — 2014 ед.
5. Volkswagen Passat — 1921 ед
Напомним, в сентябре украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. В сравнении с августом текущего года рынок просел на 30%.
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