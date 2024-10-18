Спрос на подержанные автомобили из США растет: ТОП-5 самых популярных моделей — Finance.ua

Спрос на подержанные автомобили из США растет: ТОП-5 самых популярных моделей 18.10.2024, 21:02 — Технологии&Авто

Спрос на подержанные автомобили из США растет: ТОП-5 самых популярных моделей

За 9 месяцев 2024 года в Украине было зарегистрировано почти 33,5 тыс. подержанных легковушек из США.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Отмечается, что 19% подержанных легковушек, которые в этом году перешли на украинские номера, были из США.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. спрос на «американцев» с пробегом увеличился на 79%.

По данным аналитиков, наибольшая доля из этого количества (45%) — машины с бензиновыми двигателями. Электромобили охватили 35%, гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%, а дизельным — 6%.

Средний возраст «американцев» с пробегом составил 5,9 лет.

ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США:

1. Tesla Model 3 — 3613 ед.

2. Tesla Model Y — 3035 ед.

3. Ford Escape — 2236 ед.

4. Jeep Cherokee — 2014 ед.

5. Volkswagen Passat — 1921 ед

Напомним, в сентябре украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. В сравнении с августом текущего года рынок просел на 30%.

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