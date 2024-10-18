Спрос на подержанные автомобили из США растет: ТОП-5 самых популярных моделей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Спрос на подержанные автомобили из США растет: ТОП-5 самых популярных моделей

Технологии&Авто
487
Спрос на подержанные автомобили из США растет: ТОП-5 самых популярных моделей
Спрос на подержанные автомобили из США растет: ТОП-5 самых популярных моделей
За 9 месяцев 2024 года в Украине было зарегистрировано почти 33,5 тыс. подержанных легковушек из США.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Отмечается, что 19% подержанных легковушек, которые в этом году перешли на украинские номера, были из США.
По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. спрос на «американцев» с пробегом увеличился на 79%.
Читайте также
По данным аналитиков, наибольшая доля из этого количества (45%) — машины с бензиновыми двигателями. Электромобили охватили 35%, гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%, а дизельным — 6%.
Средний возраст «американцев» с пробегом составил 5,9 лет.

ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США:

1. Tesla Model 3 — 3613 ед.
2. Tesla Model Y — 3035 ед.
3. Ford Escape — 2236 ед.
4. Jeep Cherokee — 2014 ед.
5. Volkswagen Passat — 1921 ед
Напомним, в сентябре украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. В сравнении с августом текущего года рынок просел на 30%.
Кстати, чтобы водителям лишний раз не тратить деньги и нервы, можно оформить карту технической помощи от Finance.ua — ваш круглосуточный Assistance в пути. 🚗
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.