Спрос на пенсионеров и специалистов без опыта: что происходило с рынком труда в мае (инфографика) — Finance.ua

Спрос на пенсионеров и специалистов без опыта: что происходило с рынком труда в мае (инфографика)
Число вакансий продолжает расти. В мае на сайте Work.ua было 90 тысяч предложений. В настоящее время количество предложений работы несколько меньше количества объявлений в мае 2021 года — на 7%.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.
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В каких категориях появилось больше всего работы
Наибольший прирост предложений работы в мае к апрелю произошел в таких сферах как «Строительство, архитектура» (+21%), «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» (+17%) и «Сфера обслуживания» (+15%).
Количество новых и обновленных резюме составило 366 тысяч — +4% в месяц.
За месяц заметно возросло количество предложений для пенсионеров (+18%), людей с инвалидностью, ветеранов и студентов (+15%). Работодатели все еще активно рассматривают кандидатов без опыта — +17% предложений работы за месяц.
Какие заработные платы предлагают
Среди линейных работников самые большие зарплаты который месяц подряд сохраняются у медиабайеров (52,5 тысячи).
А вот средняя зарплата водителя-международника сократилась на 1,5 тысячи грн в месяц — до 40 тысяч. С зарплатами в 30 тысяч гривен в списке появились рихтовщики и риэлторы.
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Женщины все еще активнее мужчин ищут работу: 126 тысяч резюме от женщин против 96 тысяч резюме мужчин. В мае резюме мужчин стало несколько меньше.
В конце учебного года работу активно искали студенты и выпускники — количество резюме в возрастном сегменте 16−17 лет выросло на 48%. В общей сложности треть кандидатов в поиске — без опыта работы. Чуть больше — 35% соискателей имеют опыт в 5+ лет.
Какая ситуация в ІТ
По данным Djinni, впервые за последние месяцы зафиксировано оживление на рынке ІТ: количество опубликованных вакансий за месяц выросло на 15%. Однако кандидатов в поиске все еще в 9 раз больше, чем вакансий.
Наблюдается и положительная динамика по наймам: в мае зафиксировано 1226 наймов. Это самый высокий показатель за год и даже больше, чем было в мае 2021 года.
Более трети этих наймов — кандидаты с опытом 5 и более лет. Наймов кандидатов без опыта — 11%.
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