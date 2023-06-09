Спрос на пенсионеров и специалистов без опыта: что происходило с рынком труда в мае (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Спрос на пенсионеров и специалистов без опыта: что происходило с рынком труда в мае (инфографика)

Личные финансы
22
Спрос на пенсионеров и специалистов без опыта: что происходило с рынком труда в мае (инфографика)
Спрос на пенсионеров и специалистов без опыта: что происходило с рынком труда в мае (инфографика)
Число вакансий продолжает расти. В мае на сайте Work.ua было 90 тысяч предложений. В настоящее время количество предложений работы несколько меньше количества объявлений в мае 2021 года — на 7%.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua

В каких категориях появилось больше всего работы

Наибольший прирост предложений работы в мае к апрелю произошел в таких сферах как «Строительство, архитектура» (+21%), «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» (+17%) и «Сфера обслуживания» (+15%).
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
Количество новых и обновленных резюме составило 366 тысяч — +4% в месяц.
За месяц заметно возросло количество предложений для пенсионеров (+18%), людей с инвалидностью, ветеранов и студентов (+15%). Работодатели все еще активно рассматривают кандидатов без опыта — +17% предложений работы за месяц.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот

Какие заработные платы предлагают

Среди линейных работников самые большие зарплаты который месяц подряд сохраняются у медиабайеров (52,5 тысячи).
А вот средняя зарплата водителя-международника сократилась на 1,5 тысячи грн в месяц — до 40 тысяч. С зарплатами в 30 тысяч гривен в списке появились рихтовщики и риэлторы.
Читайте также
Женщины все еще активнее мужчин ищут работу: 126 тысяч резюме от женщин против 96 тысяч резюме мужчин. В мае резюме мужчин стало несколько меньше.
В конце учебного года работу активно искали студенты и выпускники — количество резюме в возрастном сегменте 16−17 лет выросло на 48%. В общей сложности треть кандидатов в поиске — без опыта работы. Чуть больше — 35% соискателей имеют опыт в 5+ лет.

Какая ситуация в ІТ

По данным Djinni, впервые за последние месяцы зафиксировано оживление на рынке ІТ: количество опубликованных вакансий за месяц выросло на 15%. Однако кандидатов в поиске все еще в 9 раз больше, чем вакансий.
Наблюдается и положительная динамика по наймам: в мае зафиксировано 1226 наймов. Это самый высокий показатель за год и даже больше, чем было в мае 2021 года.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
Более трети этих наймов — кандидаты с опытом 5 и более лет. Наймов кандидатов без опыта — 11%.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.