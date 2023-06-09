Спрос на пенсионеров и специалистов без опыта: что происходило с рынком труда в мае (инфографика) — Finance.ua

Спрос на пенсионеров и специалистов без опыта: что происходило с рынком труда в мае (инфографика) Сегодня 12:01 — Личные финансы

Спрос на пенсионеров и специалистов без опыта: что происходило с рынком труда в мае (инфографика)

Число вакансий продолжает расти. В мае на сайте Work.ua было 90 тысяч предложений. В настоящее время количество предложений работы несколько меньше количества объявлений в мае 2021 года — на 7%.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

В каких категориях появилось больше всего работы

Наибольший прирост предложений работы в мае к апрелю произошел в таких сферах как «Строительство, архитектура» (+21%), «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» (+17%) и «Сфера обслуживания» (+15%).

Инфографика: Опендатабот

Количество новых и обновленных резюме составило 366 тысяч — +4% в месяц.

За месяц заметно возросло количество предложений для пенсионеров (+18%), людей с инвалидностью, ветеранов и студентов (+15%). Работодатели все еще активно рассматривают кандидатов без опыта — +17% предложений работы за месяц.

Инфографика: Опендатабот

Какие заработные платы предлагают

Среди линейных работников самые большие зарплаты который месяц подряд сохраняются у медиабайеров (52,5 тысячи).

А вот средняя зарплата водителя-международника сократилась на 1,5 тысячи грн в месяц — до 40 тысяч. С зарплатами в 30 тысяч гривен в списке появились рихтовщики и риэлторы.

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Женщины все еще активнее мужчин ищут работу: 126 тысяч резюме от женщин против 96 тысяч резюме мужчин. В мае резюме мужчин стало несколько меньше.

В конце учебного года работу активно искали студенты и выпускники — количество резюме в возрастном сегменте 16−17 лет выросло на 48%. В общей сложности треть кандидатов в поиске — без опыта работы. Чуть больше — 35% соискателей имеют опыт в 5+ лет.

Какая ситуация в ІТ

По данным Djinni , впервые за последние месяцы зафиксировано оживление на рынке ІТ: количество опубликованных вакансий за месяц выросло на 15%. Однако кандидатов в поиске все еще в 9 раз больше, чем вакансий.

Наблюдается и положительная динамика по наймам: в мае зафиксировано 1226 наймов. Это самый высокий показатель за год и даже больше, чем было в мае 2021 года.

Инфографика: Опендатабот

Более трети этих наймов — кандидаты с опытом 5 и более лет. Наймов кандидатов без опыта — 11%.

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