Список украинских компаний с наибольшей выручкой — Finance.ua

Список украинских компаний с наибольшей выручкой
Государственная служба статистики Украины обнародовала финансовую отчетность украинских компаний за 1 квартал 2024 года. Подали отчетность всего 73,4 тысячи компаний.
Об этом сообщает YouControl.
Десятка лидеров по чистому доходу от реализации
- Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» — 60,8 млрд грн (+25,6% по отношению к 1 кварталу 2023).
- Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» — 52,9 млрд грн (-2,7%).
- Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» — 49,1 млрд грн (+17,1%).
- Украинская сеть супермаркетов «АТБ-Маркет» — 47,2 млрд грн (+16,6%).
- Энергетическая компания D. Trading — 43,9 млрд грн (+16,2%).
- Акционерное общество «Украинская железная дорога» — 26,8 млрд грн (+18,7%).
- Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» — 25,9 млрд грн (+26,8%).
- Акционерное общество «Укргаздобыча» — 25,7 млрд грн (+21%).
- Публичное акционерное общество «Укрнафта» — 25,4 млрд грн (+62,4%).
- Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» — 25,2 млрд грн (+0,2%).
Все компании из лидеров, кроме «Нафтогаз Трейдинг», имеют прирост чистого дохода по сравнению с 1 кварталом 2023 года.
Почти все компании государственные, большинство работает в сфере энергетики. Девять из них зарегистрированы в Киеве и еще одна — в Днепре.
Напомним, чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков за первый квартал 2024 года составила 40,518 млрд гривен, что на 18% больше, чем в январе-марте прошлого года.
Поделиться новостью