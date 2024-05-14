Список украинских компаний с наибольшей выручкой — Finance.ua

Список украинских компаний с наибольшей выручкой Сегодня 17:40 — Фондовый рынок

Список украинских компаний с наибольшей выручкой

Государственная служба статистики Украины обнародовала финансовую отчетность украинских компаний за 1 квартал 2024 года. Подали отчетность всего 73,4 тысячи компаний.

Об этом сообщает YouControl.

Десятка лидеров по чистому доходу от реализации

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» — 60,8 млрд грн (+25,6% по отношению к 1 кварталу 2023).

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» — 52,9 млрд грн (-2,7%).

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» — 49,1 млрд грн (+17,1%).

Украинская сеть супермаркетов «АТБ-Маркет» — 47,2 млрд грн (+16,6%).

Энергетическая компания D. Trading — 43,9 млрд грн (+16,2%).

Акционерное общество «Украинская железная дорога» — 26,8 млрд грн (+18,7%).

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» — 25,9 млрд грн (+26,8%).

Акционерное общество «Укргаздобыча» — 25,7 млрд грн (+21%).

Публичное акционерное общество «Укрнафта» — 25,4 млрд грн (+62,4%).

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» — 25,2 млрд грн (+0,2%).

Все компании из лидеров, кроме «Нафтогаз Трейдинг», имеют прирост чистого дохода по сравнению с 1 кварталом 2023 года.

Почти все компании государственные, большинство работает в сфере энергетики. Девять из них зарегистрированы в Киеве и еще одна — в Днепре.

Напомним, чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков за первый квартал 2024 года составила 40,518 млрд гривен, что на 18% больше, чем в январе-марте прошлого года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.