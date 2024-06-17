Список самых прибыльных банков за первые 4 месяца года — Finance.ua

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Список самых прибыльных банков за первые 4 месяца года

Фондовый рынок
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Список самых прибыльных банков за первые 4 месяца года
Список самых прибыльных банков за первые 4 месяца года
Национальный банк Украины обнародовал список самых прибыльных банков по итогам первых четырех месяцев 2024 года. По итогам 4 месяцев 2024 года чистая прибыль банков выросла до 52,07 млрд грн.
На первом месте традиционно государственный ПриватБанк. Чистая прибыль финучреждения достигла 17,47 млрд грн. В 2023 году за аналогичный период банк заработал 20,88 млрд грн.
В десятку лидеров также вошли:
  • Ощадбанк — 6 млрд 472 млн грн (в 2023 году — 2 млрд 70 млн грн).
  • Райффайзен Банк — 3 млрд 327 млн ​​грн;
  • Укрэксимбанк — 2 млрд 868 млн грн;
  • ПУМБ — 2 млрд 661 млн грн;
  • Креди Агриколь Банк — 2 млрд 619 млн грн;
  • Укргазбанк — 2 млрд 456 млн грн;
  • Уксиббанк — 2 млрд 334 млн грн;
  • ОТП Банк — 1 млрд 957 млн ​​грн;
  • Универсал Банк (mono) — 1 млрд 616 млн грн.

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Банки, продемонстрировавшие чистую прибыль более полумиллиарда гривен:
  • Сенс Банк — 1 млрд 455 млн грн;
  • Сити Банк — 1 млрд 333 млн грн;
  • банк Южный — 755 млн грн;
  • Кредобанк — 749 млн грн;
  • А-Банк — 739 млн грн
За январь-апрель текущего года больше всего резервов расформировали ПриватБанк — 1 млрд 86 млн грн, Универсал Банк — 1 млрд 6 млн грн, Сити Банк — 583,9 млн грн, Идея Банк — 218,7 млн ​​грн, и Альянс Банк — 165, 8 млн грн.
Активнее всего их доформировали Ощадбанк — 1 млрд 75,9 млн грн, Креди Агриколь — 1 млрд 36,8 млн грн, Укрэксимбанк — 905,5 млн грн, Укргазбанк — 431,6 млн грн и Райф — 296,3 млн грн.
Список убыточных банков:
  • Правэкс Банк — 86,1 млн грн;
  • Индустриалбанк — 13,3 млн грн;
  • Первый инвестиционный банк (PINBank) — 12,5 млн грн;
  • Мотор Банк — 9,8 млн грн;
  • Окси Банк — 4,7 млн ​​грн;
  • Альпари Банк — 3,8 млн грн;
  • Банк Портал — с 337 тыс. грн.

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Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц расширил перечень банков-агентов, через которые осуществляется выплата средств клиентам ликвидированных банков, до 15 учреждений. В список внесли Радабанк и А-Банк.
На сегодняшний день вкладчики обанкротившихся банков могут получить средства (наличными или на счет) как непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и ИНН, так и дистанционно, без физического посещения отделения банка.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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