Списание налогов на 641 миллион: завершили следствие по делу экс-заместителя главы Фискальной службы — Finance.ua

Списание налогов на 641 миллион: завершили следствие по делу экс-заместителя главы Фискальной службы Сегодня 13:29 — Казна и Политика

Списание налогов на 641 миллион: завершили следствие по делу экс-заместителя главы Фискальной службы

САП и НАБУ завершили следствие по делу бывшего первого заместителя главы Государственной фискальной службы, подозреваемого в совершении действий, по которым бюджет не получил более 641 млн грн налогов.

Об этом САП сообщает в Фейсбуке.

Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего первого заместителя главы ГФС Украины, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, что повлекло за собой тяжкие последствия для государственных интересов. Детективы НАБУ по поручению прокурора САП открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.

В рамках досудебного расследования установлено, что в июне 2017 года тогдашний первый заместитель главы ГФС, действуя в интересах субъекта хозяйствования, умышленно не подписал в установленный срок проект решения по результатам рассмотрения жалобы налогоплательщика на налоговые уведомления-решения территориальных органов фискальной службы. Учитывая бездействие служащего, эта жалоба, согласно нормам Налогового кодекса Украины, была автоматически удовлетворена в пользу упомянутого налогоплательщика.

При этом должностное лицо с целью прикрытия своей деятельности умышленно создало видимость невозможности подписания такого решения.

Как отметили в САП, служащий был единственным уполномоченным лицом в ГФС на подписание решения по результатам рассмотрения жалоб плательщиков. Из-за злоупотребления служебными обязанностями указанного работника государство в лице ГФС потеряло право требования по уплате налогов и штрафных санкций в государственный бюджет более чем на 641 млн грн.

Укрінформ По материалам:

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