Соучредитель monobank инвестировал $8 млн в производство БПЛА для армии Украины — Finance.ua

Соучредитель monobank инвестировал $8 млн в производство БПЛА для армии Украины
Из-за войны на рынке дронов возник дефицит, а цены выросли. Соучредитель monobank Владимир Яценко в 2022 году запустил производство украинских дронов «Довбуш Т10» для того, чтобы предложить более дешевый аналог.
Об этом сообщает Ain.ua.
Общие инвестиции в оборудование сейчас уже превысили $3 млн, общие инвестиции — $8 млн. В планах — начать производство аналога DJI Mavic, но с использованием РЭБ-защищенного канала управления, говорит Владимир Яценко.
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Предприниматель отметил, что сейчас в планах повысить мощность производства вдвое. В прошлом году он запустил производство украинских дронов «Довбуш Т10». Цель проекта — создание дешевого БПЛА, приспособленного к решению боевых задач.
«Довбуш» — это БПЛА среднего класса оперативно-тактического уровня с возможностью работать как корректировщик артиллерии на дальность до 35 км, в частности с использованием инерциальной системы навигации, если отсутствует сигнал GPS, или ударный с полезной нагрузкой до 12 кг боеприпасов.
«БПЛА „Довбуш Т10“ стоит 500 000 гривен, и я считаю, что БПЛА среднего класса с обычной оптикой не стоит гораздо больше. Все, что продается дороже $15 000 долларов — это спекуляция на войне», — отметил предприниматель.
Напомним, соучредитель monobank и разработчик беспилотника «Довбуш» Владимир Яценко объявил конкурс для разработчиков украинских беспилотников с призовым фондом в 20 млн грн.
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