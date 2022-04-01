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Состояние бизнеса во время войны — опрос

Вчера 08:43Личные финансы
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Состояние бизнеса во время войны — опросСостояние бизнеса во время войны — опрос, freepik.com
Сегодня украинский бизнес больше всего нуждается в налоговых каникулах. Среди других упоминаний — помощь с организацией логистики, доступ к удешевленным финансам, продвижение продукции и ограждение ключевых сотрудников от отъезда за границу, военной службы.
Об этом свидетельствуют результаты опроса предпринимателей Gradus Research.
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Отвечая на вопрос «Какая помощь от правительства нужна вам сегодня?», предприниматели во главу угла поставили налоговые каникулы (37%). На втором, с большим отрывом, помощь с логистикой (17%).
Предприниматели всеми силами пытаются спасти свое дело от закрытия. Для этого украинский бизнес прибегает к отраслевой трансформации. Каждый пятый (21%) начал этот процесс, 16% уже имеют результат и столько же планируют приобщиться к трансформации.
Инфографика: Gradus Research Инфографика: Gradus Research
К режиму частичной работы или вообще к прекращению функционирования прибегло до 85% бизнеса, среди которых 1% прекратили деятельность и не планируют возобновление, а 35% приостановили деятельность, ожидая лучших времен.
Сложные для бизнеса времена отражаются на фонде заработной платы и закупках — всего 3-5% бизнеса увеличили эти выплаты, расценивая их как социальную помощь, 14-19% выполняют выплаты на довоенном уровне. Остальные либо снизили, либо вообще прекратили выплаты — 39% не выплачивают заработную плату, а 29% остановили отчисления поставщикам.
Инфографика: Gradus Research Инфографика: Gradus Research

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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