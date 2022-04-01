Состояние бизнеса во время войны — опрос, freepik.com
Сегодня украинский бизнес больше всего нуждается в налоговых каникулах. Среди других упоминаний — помощь с организацией логистики, доступ к удешевленным финансам, продвижение продукции и ограждение ключевых сотрудников от отъезда за границу, военной службы.
Об этом свидетельствуют результаты опроса предпринимателей Gradus Research.
Отвечая на вопрос «Какая помощь от правительства нужна вам сегодня?», предприниматели во главу угла поставили налоговые каникулы (37%). На втором, с большим отрывом, помощь с логистикой (17%).
Предприниматели всеми силами пытаются спасти свое дело от закрытия. Для этого украинский бизнес прибегает к отраслевой трансформации. Каждый пятый (21%) начал этот процесс, 16% уже имеют результат и столько же планируют приобщиться к трансформации.
Инфографика: Gradus Research
К режиму частичной работы или вообще к прекращению функционирования прибегло до 85% бизнеса, среди которых 1% прекратили деятельность и не планируют возобновление, а 35% приостановили деятельность, ожидая лучших времен.
Сложные для бизнеса времена отражаются на фонде заработной платы и закупках — всего 3-5% бизнеса увеличили эти выплаты, расценивая их как социальную помощь, 14-19% выполняют выплаты на довоенном уровне. Остальные либо снизили, либо вообще прекратили выплаты — 39% не выплачивают заработную плату, а 29% остановили отчисления поставщикам.