Состояние бизнеса во время войны — опрос

Вчера 08:43 — Личные финансы

Состояние бизнеса во время войны — опрос, freepik.com

Сегодня украинский бизнес больше всего нуждается в налоговых каникулах. Среди других упоминаний — помощь с организацией логистики, доступ к удешевленным финансам, продвижение продукции и ограждение ключевых сотрудников от отъезда за границу, военной службы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса предпринимателей Gradus Research.

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Отвечая на вопрос «Какая помощь от правительства нужна вам сегодня?», предприниматели во главу угла поставили налоговые каникулы (37%). На втором, с большим отрывом, помощь с логистикой (17%).

Предприниматели всеми силами пытаются спасти свое дело от закрытия. Для этого украинский бизнес прибегает к отраслевой трансформации. Каждый пятый (21%) начал этот процесс, 16% уже имеют результат и столько же планируют приобщиться к трансформации.

Инфографика: Gradus Research

К режиму частичной работы или вообще к прекращению функционирования прибегло до 85% бизнеса, среди которых 1% прекратили деятельность и не планируют возобновление, а 35% приостановили деятельность, ожидая лучших времен.

Сложные для бизнеса времена отражаются на фонде заработной платы и закупках — всего 3-5% бизнеса увеличили эти выплаты, расценивая их как социальную помощь, 14-19% выполняют выплаты на довоенном уровне. Остальные либо снизили, либо вообще прекратили выплаты — 39% не выплачивают заработную плату, а 29% остановили отчисления поставщикам.

Инфографика: Gradus Research

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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