Скупают жилье, где это еще возможно: как россияне влияют на мировой рынок недвижимости — Finance.ua

Скупают жилье, где это еще возможно: как россияне влияют на мировой рынок недвижимости Сегодня 19:36 — Недвижимость

Скупают жилье, где это еще возможно: как россияне влияют на мировой рынок недвижимости

В 2022 году массовый поток обеспеченных россиян, бежавших от мобилизации в стране-агрессоре, спровоцировал настоящий бум на жилье в странах, куда им был разрешен въезд. Речь идет, в частности, об ОАЭ, Турции и Грузии.

К примеру, россияне лидируют среди нерезидентов, покупающих недвижимость в Дубае. В Турции ими приобретено 16 312 домов и квартир, сообщает 24 Канал. Как это влияет на местные рынки — дальше.

Россияне стали лидерами по покупке жилья в Дубае

Как пишет Bloomberg, в прошлом году в Дубае было зарегистрировано более 86 000 сделок по продаже жилья. За это время здесь было продано недвижимости на сумму около 208 миллиардов дирхамов (56,6 миллиарда долларов).

Комментируя эту новость, бизнесмен-миллиардер и основатель девелоперской компании DAMAC Properties Хуссейн Саджвани отметил , что из-за схожих тенденций стоимость жизни в Дубае и цены на рынке недвижимости будут продолжать расти.

Уже сейчас многие жители жалуются, что цены на аренду жилья выросли за год на 50%. Поэтому, по мнению Саджвани, факторы, сдерживающие рост сейчас, могут стать реальной опасностью для страны в будущем.

Граждане Турции борются с иностранцами

По данным Турецкого статистического института, в 2022 году россияне стали лидерами по приобретению недвижимого имущества в Турции. Всего за прошлый год они купили 16312 домов и квартир. Для сравнения украинцы приобрели в стране только 2574 объекта недвижимости. В целом продажи жилья в Турции иностранцам выросли на 15,2% за 2022 год. Стране удалось продать нерезидентам 67490 объектов.

Повышенный спрос привел к повышению арендных ставок и росту цены на квартиры — стоимость недвижимости в Анталии выросла за последние два года почти в 5 раз, а сумма сделки превышает средний доход граждан в Турции. Около 13 000 человек подписали петицию, которая должна запретить иностранцам покупать и сдавать в аренду жилье.

Количество сделок возросло и в Грузии

С 1 января по 9 сентября 2022 года россияне приобрели в Грузии более 13 тысяч квартир. За это время было зарегистрировано право собственности 12335 граждан россии на 15164 здания, из них 13262 — жилые квартиры. За тот же период право собственности на 13850 земельных участков в Грузии зарегистрировали 10975 россиян.

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При этом министерство юстиции Грузии пока не называет точного количества сделок, проведенных с сентября по декабрь 2022 года. Так что фактическое количество сделок значительно выше.

Приезд тысяч граждан россии увеличил стоимость аренды квартир на 210% годовых. Согласно исследованиям TBC Capital, выросла на 28% стоимость квадратного метра в новостройках, достигнув показателя в 1037 долларов.

Рост цен — не единственная проблема

Миграция россиян влияет на стоимость недвижимости, но есть и другая опасность, в частности русификация регионов, где появляются их поселения.

«Многие покупатели из россии подают заявление на получение гражданства», — отметил турецкий застройщик Али Кемаль Гурдал.

Закономерно, чем больше россиян будет переезжать в ту или иную страну, тем большее они могут оказывать давление на конечные решения международных организаций. К примеру, запрет на приобретение гражданами россии недвижимости в Европе, ранее рассматриваемый как одна из возможных ограничительных мер, не вошел в санкционные пакеты ЕС из-за принципиальной позиции Кипра. По последним данным, 50 тысяч жителей островного государства являются русскоязычными.

Телеканал 24 По материалам:

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