Россияне в 2022 году перевели в Грузию больше рекордной суммы — Finance.ua

Россияне в 2022 году перевели в Грузию больше рекордной суммы Сегодня 04:23 — Мир

В прошлом году россияне перевели в Грузию более двух миллиардов долларов, в целом в страну из-за границы поступило более 4,3 млрд долларов.

Об этом сообщает проект «Радио Свобода» «Радио «Эхо Кавказа» со ссылкой на данные Нацбанка Грузии.

Так, в декабре прошлого года системами денежных переводов в Грузию поступило 535,3 млн долларов США (1438,5 млн лари) — это на 133,2% больше аналогичного показателя декабря 2021 года, сообщили в Национальном банке Грузии.

"Большую часть, 317,31 млн долларов США, в декабре 2022 года было переведено из российской федерации. Для сравнения — в декабре 2021 года из рф поступило 39,70 млн долларов.

На втором месте по переводам в декабре 2022 года Италия — 43,2 млн долларов. Третье место занимают США — 34,30 млн долларов", — говорится в сообщении.

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Далее следуют Греция — 20,67 млн долларов, и Израиль — 19,05 млн долларов.

Отмечается, что денежные переводы из рф значительно выросли после начала войны в Украине и прибытия в Грузию российских граждан. До марта из россии в Грузию переводили до 30 миллионов долларов, но уже в мае показатель вырос более чем в десять раз, достигнув почти 314 миллионов.

В дальнейшем сумма переводов уменьшалась, но с сентября после объявления мобилизации в россии и второй волны переезда россиян в Грузию объемы переводов снова выросли.

В целом в течение 2022 года в Грузию перевели 4,37 млрд долларов, почти половина из которых поступила из россии (2,067 млрд долларов).

Економічна Правда По материалам:

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