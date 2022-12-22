Грузия отправила в Украину 25 мощных генераторов — Finance.ua

Грузия отправила в Украину 25 мощных генераторов Сегодня 12:21 — Казна и Политика

Грузия отправила в Украину 25 мощных генераторов, Фото: georgia.mfa.gov.ua

Правительство Грузии закупило и передало Украине 25 промышленных генераторов электроэнергии мощностью от 150 до 500 кВт.

«21 декабря 2022 года Временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов вместе с заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе принял участие в церемонии погрузки 25 мощных (от 150 до 500 кВт) генераторов электроэнергии, общей стоимостью более 1.4 млн лари, правительством Грузии для последующей отправки в Украину», — говорится в сообщении.

Речь идет о генераторах промышленного назначения, которые можно использовать для обеспечения бесперебойной работы больниц, тепловых энергоцентралей и электростанций, насосных агрегатов для снабжения питьевой водой и других жизненно важных объектов.

«Благодаря помощи и поддержке наших друзей и союзников, в том числе, из братской Грузии, мы выигрываем эту битву с мировым злом — российским фашизмом. Никакие крылатые или баллистические ракеты, ударные БПЛА и дроны-камикадзе, которые почти каждый день запускают военные преступники путинской россии по жилым домам и электростанциям, не способны поставить народ Украины на колени, а только укрепляют нашу волю к полной и безвозвратной победе над российскими захватчиками», — заявили в украинском посольстве.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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